Slot baalt van nieuwe blessure Bijlow: 'Pech? Wil dit nog altijd geloven'

Bijlow heeft inmiddels een flinke lijst aan blessures achter zijn naam. Is dit dan louter pech? "Ja, het zijn zoveel verschillende dingen. Dus pech? Dat wil ik nog altijd geloven, en Justin ook. We hebben ook geen aanleiding om er iets anders achter te zoeken."

Hoe ernstig de blessure is, is niet bekend. En dus ook niet wat dit betekent voor Bijlows kansen op deelname aan het EK deze zomer.

De Oranje-international raakte in de eerste helft in Alkmaar, bij het geven van een pass, geblesseerd aan zijn kuit en moest daarna worden vervangen. De keeper reageerde geëmotioneerd toen hij werd gewisseld.

Het verhaal na de moeizame overwinning van Feyenoord bij AZ ( 0-1 ) lag bij de kuitblessure van doelman Justin Bijlow van de Rotterdammers. "Dit is natuurlijk niet binnen een dag over", baalde trainer Arne Slot na afloop.

Feyenoord-linksback Quilindschy Hartman hoopt dat blessure van zijn ploeggenoot meevalt. "Dit komt misschien voor hem nog wel harder aan dan bij andere spelers", zei hij. "We hopen dat het meevalt, maar we zullen er voor hem moeten zijn."

Hartman nam Bijlow eerder dit seizoen op sleeptouw, nadat de keeper een pittige polsblessure had opgelopen tijdens de training. Hij stond toen twee maanden buitenspel.

"We zijn toen met Quinten Timber wat gaan eten", aldus Hartman. "Even over andere dingen praten dan alleen voetbal. Zo probeer je er voor hem te zijn. Maar in de voetbalwereld, hoe hard het ook is, sta je er wel alleen voor en moet je zelf met die emoties dealen."