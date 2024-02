Waterpolosters beginnen jacht op nieuwe wereldtitel met verlies tegen topland VS

Nederland heeft de eerste groepswedstrijd bij het WK waterpolo in Doha met 10-8 verloren van de Verenigde Staten. In een wedstrijd waarin Nederland na het eerste kwart eigenlijk constant tegen een achterstand aankeek, werd het nog spannend in de slotfase. Maar winst zat er niet meer in.

De eerste groepswedstrijd was er meteen eentje tussen twee titelfavorieten. De VS zijn regerend olympisch kampioen, Nederland is regerend Europees en wereldkampioen.

Korte voorsprong

In het eerste kwart was er nog heel kort een voorsprong (2-1), maar daarna pakten de Amerikaanse vrouwen het initiatief. Bij Nederland was Simone van der Kraats met vier treffers topscorer.