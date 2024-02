Timmermans: sta op tegen mensen die vrijheid van anderen bedreigen

GroenLinks-PvdA-leider Timmermans heeft op een ledenbijeenkomst van GroenLinks en PvdA in Eindhoven hard uitgehaald naar de PVV. Hij zei dat de PVV "niet de weg is voor dit land" en noemde het een hoofdzaak dat in Nederland iedereen gelijke rechten en plichten heeft.

Hij ging onder meer in op Wilders' uitspraak dat de Nederlander op 1 moet worden gezet. Volgens de GroenLinks-PvdA-leider is de impliciete boodschap daarvan dat er onderscheid wordt gemaakt.

Timmermans voegde eraan toe "dat een partij die zich Partij voor de Vrijheid noemt, maar 1 miljoen Nederlanders op de tweede plaats wil zetten, geen hoeder van de vrijheid kan zijn in dit land."

Hij deed een oproep om op te staan tegen mensen "die ook maar één vinger uitsteken naar de vrijheden van anderen". De GroenLinks-PvdA-voorman wees ook op demonstraties in Duitsland tegen de rechts-radicale AfD.

'Onderhandelende partijen niet gericht op consensus'

Timmermans zei in Eindhoven ook dat de manier waarop de onderhandelende partijen in de formatie met elkaar omgaan niet gericht is op het vinden van consensus, maar op het markeren van de verschillen.

Hij benadrukte dat Nederland "altijd op de een of andere manier vanuit consensus en het midden is bestuurd". Timmermans vroeg zich af hoe het aan de formatietafel werkt als politici zich via X uiten en dan later tegen elkaar zeggen: "Ach, het was maar een tweet."