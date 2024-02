Volwassen Van der Poel nam geen onnodige risico's op WK: 'Gaat om die trui'

Fenomenaal. Maar ook gecontroleerd. Zo kun je het wereldkampioenschap van Mathieu van der Poel in Tábor, waarin hij zijn zesde regenboogtrui in het veldrijden verdiende, best noemen. Vanuit de start nam hij het initiatief en stond dat niet meer af. "Ik heb de koers in handen genomen en daarna geen risico's genomen. Ik heb zo voorzichtig mogelijk geprobeerd de boel heel te houden. Er kwamen toch best veel stenen boven. Als je op het foute moment lek rijdt dan is je wedstrijd over. Daar was ik me wel bewust van." Ook een natuurtalent als Van der Poel betaalt leergeld. In 2017 kostten meerdere lekke banden hem in het Luxemburgse Bieles de wereldtitel. "Winnen was alles wat ik moest doen vandaag. Uiteindelijk gaat het om die trui. Het zou stom zijn om te vallen, omdat je wilt laten zien dat je hard door de bocht kunt."

Een samenvatting van het wereldkampioenschap veldrijden voor mannen in het Tsjechische Tábor. - NOS

En ook Van der Poel is niet immuun voor de druk van buitenaf. "Het is makkelijk om te roepen dat je topfavoriet bent, maar je moet het altijd nog waarmaken. Dit was mijn hoofddoel van de winter. Het was een geslaagde winter." Rusten, dan knopen doorhakken Van der Poel was dit seizoen in dertien van de veertien veldritten waar hij aan deelnam ongenaakbaar. Maar ook op de weg heeft hij een regenboogtrui om te tonen. "Ik ga nu eerst rusten. En dan ga ik opbouwen naar het voorjaar. Wanneer we mijn schema bekendmaken? Over twee weken, hoor ik net van de persvoorlichter. Het zal vooral afhangen wat ik wil met de mountainbike. Ik wil niet twee dingen half gaan doen en de Olympische Spelen zijn voor mij bijzonder met een parcours dat mij ligt."

Wens UCI: minder wereldbekerwedstrijden Mathieu van der Poel won dit seizoen dertien veldritten, slechts vier daarvan waren in de wereldbeker. Dat renners het internationale paradepaardje van de UCI mijden om een trainingsstage te doen of andere veldritten te doen in België, is de wielerbond een doorn in het oog. Sterker, de UCI dreigde startplekken voor het WK in te trekken als renners niet alle wereldbekerwedstrijden zouden rijden. Dat is van de baan, aldus oud-renner Peter Van Den Abeele, tegenwoordig directeur cyclocross van de UCI bij Sporza. De wielerbond wil het programma inkrimpen. "Momenteel is het wereldbekercircuit veertien tot zestien manches. Tien, twaalf manches zou mooi zijn, liefst in december en januari en veelal buiten België. Maar wij kunnen het programma van Mathieu van der Poel en Fem van Empel niet bepalen. Uiteindelijk is dat toch aan de renners."

En dan speculeerde Van der Poel ook nog over een crossloze winter. Gaan we de regenboogtrui volgend jaar wel in het veld zien? "Ook dat gaan we bekijken. Het record van De Vlaeminck speelt wel in mijn hoofd. Toen ik begon met veldrijden had ik nooit gedacht dat ik zes keer wereldkampioen zou worden." Nieuwenhuis overtreft eigen verwachtingen Waar Van der Poel de risico's beperkte, ging Joris Nieuwenhuis juist all-in. En hij werd beloond met de zilveren medaille. "Ik had me voorgenomen om mezelf niet op te blazen. En wat doe ik? Ik probeer Mathieu te volgen. Na drie ronden had ik het ook echt wel heel moeilijk. Ik heb enorm afgezien, dit ging echt op karakter. Bij elke andere wedstrijd had ik het niet volgehouden, maar dit is het WK."

De reactie van Joris Nieuwenhuis na zijn zilveren medaille bij het WK veldrijden in Tábor. - NOS

De Achterhoeker stond bij de beloften al eens op het podium bij het WK veldrijden. Daarna was hij op de weg jarenlang een uitstekende kracht in de sprinttrein van Sunweb en later DSM. Tot hij genoeg kreeg van de gevaren van het sprintgeweld. Dit seizoen won hij wereldbekerwedstrijden, werd Nederlands kampioen en is nu dus de nummer twee van de wereld. "Ik ben gewoon heel blij met dit seizoen. Twee jaar geleden ben ik teruggeschakeld naar het veldrijden. Je hebt doelen voor ogen. Als ik dat traject had uitgetekend, zoals ik dit jaar heb gereden. Dan had ik mezelf voor gek verklaard. Ik overtref mijn eigen verwachtingen." Tranen bij Ronhaar Voor Pim Ronhaar liep een sterk WK uit op een deceptie. Met tranen in de ogen stond de nummer vier voor de camera. "Het is kut, maar er waren er drie beter. Ik viel bij de start en was echt aan het kloten. Maar ik heb er alles uitgehaald en ik mag tevreden zijn. Het was een droom om op het podium te staan. Er komen gelukkig nog meer WK's."

Pim Ronhaar had halverwege het WK veldrijden in Tábor zicht op een medaille, maar moest de Belg Michael Vanthourenhout toen toch laten gaan. - NOS

Voor Zdenek Stybar zullen er geen WK's meer volgen. De 38-jarige Tsjech, drievoudig wereldkampioen veldrijden, rekte zijn loopbaan nog een winter om afscheid te kunnen nemen voor eigen publiek. Hij kwam binnen als 31ste, maar kreeg net zoveel applaus als winnaar Van der Poel. "Het was heel emotioneel. In de laatste ronde reed ik net na de materiaalzone lek. Misschien kon ik daardoor nog meer genieten van die laatste ronde. Ik reed toch traag dus had alle tijd om iedereen te groeten."

Drievoudig wereldkampioen Zdenek Stybar sloot zijn imposante wielerloopbaan af met de 31ste plaats in zijn Tábor. Hij kwam met tranen in de ogen en de armen in de lucht over de streep. - NOS

"Ik heb de hele week heel weinig geslapen, er spookten heel veel dingen door mijn hoofd. Maar ik heb het met een goed gevoel afgesloten. Ik kon me geen mooier afscheid voorstellen dan vandaag." Dat geldt waarschijnlijk ook voor Gio Lippens, die zijn laatste WK becommentarieerde voor NPO Radio 1 Langs de Lijn. Na een lange loopbaan vol sportieve hoogte- en dieptepunten, sloot Lippens zijn verslag als volgt af.