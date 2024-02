Zwanger in Gaza: 'Een grote cocktail van stress, angst en schuldgevoel'

"Er was alleen plek voor noodgevallen, vrouwen met beginnende weeën werden weggestuurd", vertelt Rita Costa, een Portugese verloskundige van Artsen zonder Grenzen aan de NOS. Ze is net terug uit Zuid-Gaza, waar ze een maand in een kraamkliniek in Rafah heeft gewerkt.

Onophoudelijke bombardementen, de dagelijkse zoektocht naar eten en drinkwater, kou, overvolle vluchtelingenkampen en het voortdurend verlies van geliefden. Voor alle inwoners van Gaza is het leven op dit moment een ontbering, en dat geldt zeker voor zwangere en net bevallen vrouwen. Sinds 7 oktober zijn er in Gaza 20.000 baby's geboren "in een hel op aarde", zoals de VN het verwoordt. Iedere dag komen daar 180 baby's bij.

De moeilijkheden beginnen al ver voordat de bevalling begint, want zwangere vrouwen in Gaza kunnen nu nauwelijks terecht voor reguliere controles. Dat betekent geen bloedonderzoek, geen voedingsadvies en geen echo's. "Door het ontbreken van deze prenatale zorg krijgen vrouwen niet de hulp die ze nodig hebben", zegt Costa. Het is dus niet duidelijk of een vrouw bijvoorbeeld een hoge bloeddruk heeft, ondervoed is, een meerling draagt of een keizersnede nodig heeft. "Ook kan niet vastgesteld worden of de baby wel leeft. Een zwangerschap is hierdoor veel risicovoller."

Volgens Nour Beydoun van hulporganisatie CARE is de afwezigheid van zorg tijdens de zwangerschap maar één 'laag' van de stress die zwangere vrouwen ervaren. Ze maken zich zorgen of ze wel genoeg eten binnenkrijgen: "Gezonde voeding is nodig voor de ontwikkeling en groei van de ongeboren baby. Tekorten van bepaalde voedingsstoffen kunnen leiden tot ontwikkelingsstoornissen later in het leven."

Daarbij spoken gedachtes over de aankomende bevalling door de hoofden van vrouwen. Want hoe komen ze in een ziekenhuis? En is er wel een dokter beschikbaar? Door stress is het aantal miskramen sinds 7 oktober volgens Beydoun fors gestegen. Ook worden meer baby's te vroeg, of dood geboren.