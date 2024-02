Badmintonster Mayer wint NK voor het eerst, Kweekel prolongeert titel bij mannen

Badmintonster Chloë Mayer heeft voor het eerst de Nederlandse titel in de wacht gesleept. De 22-jarige speelster van Duinwijck versloeg in de finale in Almere Amy Tan met 26-24, 21-13.

Bij de mannen heeft Joran Kweekel zijn nationale titel geprolongeerd. De 25-jarige Arnhemmer rekende, in een herhaling van de finale van vorig jaar, af met Aram Mahmoud: 21-13, 22-24, 21-10.

Kweekel was in zijn vorige drie duels door Finn Achthoven, Jasper Koppen en Adith Karthikeyan Priya nog niet echt op de proef gesteld. Ook Mahmoud leek het hem in de eindstrijd lange tijd niet moeilijk te kunnen maken.