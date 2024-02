Dubbel feest Oranjehockeysters: zege en vijftigste doelpunt voor Jansen

De Nederlandse hockeysters hebben tegen India hun zesde overwinning op rij geboekt in de Pro League. In Bhubaneswar werd het 3-1, maar echt makkelijk ging het niet voor de ploeg die gisteren nog met 7-0 won van de Verenigde Staten.

India verdedigde sterk en twee harde schoten aan Nederlandse zijde belandden op de paal.

Door de benen

Oranje begon zelfverzekerd aan de wedstrijd. De eerste strafcorner werd benut door Yibbi Jansen, met een sleeppush door de benen van de keeper. India maakte kort erop de gelijkmaker uit een snelle counter.

Oranje was sterker, maar had ook pech. Een backhandslag van Jansen ging net naast en een schot van Pien Dicke, die er gisteren vijf insloeg tegen de VS, belandde op de paal.

Keepster Josine Koning moest een aantal keer stevig ingrijpen om India niet op voorsprong te zetten. Uiteindelijk was het Fay van der Elst die voor rust de marge vergrootte: 2-1.