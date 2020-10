Bloopers tijdens videobellen: 'We realiseren ons niet genoeg dat we in beeld zijn'

Waar we voorheen vooral videobellen met familie en vrienden, zijn het nu vaker online vergaderingen met collega's of klanten. "Het contact online wordt formeler. En dus moet je ook niet in je kloffie achter je videoscherm duiken. Bedenk bijvoorbeeld of je ondergoed aan hebt of aan het Donald Ducken bent; dat wil zeggen dat je zonder fatsoenlijke onderkleding beeldbelt. Geen probleem natuurlijk, behalve als je ineens toch moet opstaan om bijvoorbeeld een pakketje aan te nemen", aldus De Haan.

De Haan zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat ze voldoende inspiratie tegenkwam toen ze werkte aan de etiquetteregels voor een boek. "Je vindt de gekste dingen op internet: arme Jennifer die haar camera aan laat staan terwijl ze de telefoon meeneemt naar het toilet of een moeder die een meditatiecursus geeft terwijl haar kinderen op de achtergrond staan te springen."

Er zijn talloze bloopers, vaak hilarisch en soms ook gênant. Zo werd gisteren een verslaggever van het tijdschrift The New Yorker magazine op non-actief gesteld omdat hij tijdens een zoom-vergadering zat te masturberen. Hij dacht dat zijn camera niet aanstond.

Sinds het begin van de coronacrisis zijn we door het thuiswerken veel meer gaan videobellen. En dat gaat regelmatig mis. "We realiseren ons niet dat we echt in beeld zijn", zegt Marlous de Haan. Ze stelde in een nieuw boek een aantal etiquetteregels op voor videobellen.

Papa is even bezig... - NOS

Etiquettetrainer Lilian Woltering houdt zich bezig met zakelijke omgangsvormen en ziet dat deze verschuiven door videobellen. "Het geeft een ander palet. We moeten er nog steeds aan wennen. Je ziet wel dat mensen zich meer ontwikkelen hierin, maar ik ben nog steeds verbaasd dat mensen zich niet fatsoenlijk gedragen."

Volgens haar zou het een vorm van rebellie kunnen zijn. "Maar ik zeg altijd: het is gewoon je werk. Mensen die tijdens videobellen hun eigen uitstraling niet serieus nemen, worden ook niet serieus genomen in hun werk."

Dat mensen hun camera uitzetten tijdens een vergadering, vindt Woltering onbehoorlijk. "Dat is niet respectvol. Het gebeurt veel in vergaderingen, bij studenten die colleges volgen en ook scholieren die thuisonderwijs krijgen. Je hebt die non-verbale communicatie echt nodig. Dat is meer dan de helft van je impact en van je zeggingskracht."

Camerapositie

In het boek Videobellen Etiquette van Marlous de Haan dat vandaag uitkomt, staan 75 tips om op een goede manier gebruik te maken van videobellen. "Wat is je camerapositie, oftewel hoe kom je in beeld? Ziet iemand alleen je neusgaten?" Ook geluid is van groot belang, omdat microfoons vaak onbedoeld aan blijven staan tijdens een vergadering. "Let op de geluiden die je maakt, voor je het weet zit je te smakken in de microfoon."

Met een beetje gezond verstand zijn het vaak blunders die je kunt voorkomen, maar volgens De Haan ontbreekt het mensen aan bewustwording. "In je eigen thuissituatie waan je je veilig. Daar hoef je normaal gesproken geen rekening te houden met wat je doet."

Dat is volgens de onderzoeker die eerder al een boek schreef over smartphone etiquette, het grootste probleem. "Als mensen fysiek afspreken, dan denken ze veel meer over na over hoe ze overkomen. Daarin zijn we meer getraind."