Feyenoord wint moeizaam bij AZ, maar ziet Bijlow weer uitvallen

Hij werd even later in tranen van het veld geholpen door de verzorgers van Feyenoord en kreeg daarbij steunbetuigingen van zijn ploeggenoten en spelers van AZ. Het zou om een kuitblessure gaan.

De nummer twee van de eredivisie loopt dankzij de zege twee punten in op koploper PSV, dat zaterdag met 1-1 gelijkspeelde bij Ajax. Het verschil op de ranglijst tussen de twee clubs is nu 10 punten.

Feyenoord heeft in de eredivisie op moeizame wijze de uitwedstrijd tegen AZ gewonnen. De Rotterdammers stonden grotendeels onder druk in de wedstrijd, maar namen de drie punten wel mee naar huis: 0-1.

De doelman van de Rotterdammers raakt in het competitieduel met AZ in Alkmaar geblesseerd aan zijn rechterbeen en moet even later worden vervanger. - NOS