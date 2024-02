Asbest in honderden tuinen na brand Vroomshoop, school en speeltuinen gesloten

In vijfhonderd tuinen in Vroomshoop (Overijssel) is asbest terechtgekomen door een grote brand afgelopen nacht. Het verwijderen van alle asbest gaat nog weken duren, schrijft RTV Oost. "Er is een behoorlijke hoeveelheid asbest vrijgekomen", zegt burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Twenterand tegen de omroep.

Het vrijgekomen asbest heeft veel gevolgen voor inwoners van het dorp. Tot zeker vrijdag rijden er geen treinen tussen Almelo en Vroomshoop, meldt ProRail. Het asbest is over een lengte van zeker 240 meter op het spoor terechtgekomen, dat eerst moet worden schoongemaakt door specialisten. Daarnaast is het station van Vroomshoop onbereikbaar.

De basisschool in het dorp blijft in ieder geval morgen dicht. "Misschien nog langer, maar dat zijn we nog aan het overleggen met de school", zegt Broekhuizen. Ook speeltuinen worden afgesloten. Omwonenden wordt verzocht voorlopig niets uit hun moestuin te eten.

Auto wassen

Een gespecialiseerd bedrijf gaat vanaf vandaag alle huizen langs om het asbest te verwijderen. "Van dakgoot tot tuin en de daken", zegt de burgemeester. Hij roept inwoners op om het asbest vooral niet zelf op te ruimen.

Omwonenden kunnen hun auto's wassen in speciaal daarvoor ingerichte plekken: