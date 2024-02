Verdachte zuuraanval nog niet gepakt, Londense politie looft beloning uit

De Britse politie looft een beloning uit voor de gouden tip die leidt tot de arrestatie van de man die in Londen een zuuraanval pleegde op een vrouw.

Bij die aanval raakten woensdagavond acht mensen gewond. De aanval was gericht op de 31-jarige vrouw, maar ook haar twee kinderen van 3 en 8 jaar raakten gewond, net als twee omstanders en drie politieagenten die haar te hulp schoten. Ze kwamen allemaal in aanraking met de bijtende stof.

Eerder veroordeeld

De verdachte is een 35 jarige man die in 2018 werd veroordeeld voor een zedendelict. De politie heeft een deel van zijn handel en wandel via beelden van beveiligingscamera's gereconstrueerd. Op die beelden is te zien hoe hij in een supermarkt een fles drinken koopt en dat hij zelf ook gewond is in zijn gezicht.

De politie gaat ervan uit dat er mensen zijn die weten waar hij is en hoopt ze met de beloning van ruim 23.000 euro over te halen de politie te informeren. Ook waarschuwt de Londense politie dat het strafbaar is om de verdachte te helpen.

De vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Haar toestand is wel stabiel. Volgens de politie kennen het slachtoffer en de verdachte elkaar. Over het motief van de aanval is nog niets bekend.