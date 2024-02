Oppermachtige Van der Poel pakt zesde wereldtitel in het veld, Nieuwenhuis tweede

Mathieu van der Poel is in het Tsjechische Tábor onbedreigd voor de zesde keer wereldkampioen veldrijden geworden. De regerend wereldkampioen in het veld én op de weg leidde van start tot finish en duldde slechts vier minuten lang een concurrent in zijn wiel. Joris Nieuwenhuis reed de veldrit van zijn leven, hield het verschil met Van der Poel lange tijd op een handvol seconden en werd beloond met zilver. De Belg Michael Vanthourenhout voorkwam een compleet Nederlands podium, door Pim Ronhaar af te schudden. Met zijn zesde regenboogtrui komt Van der Poel op één titel van recordhouder Eric De Vlaeminck (zeven titels).

Topfavoriet In 2015 vierde de toen 21-jarige Van der Poel op hetzelfde parcours zijn eerste wereldtitel. Negen jaar, een prijzenkast vol monumentale zeges en vijftien kilometer spierkracht later oogde Van der Poel zekerder dan ooit. Zelden was een man zo uitgesproken favoriet voor de titelstrijd als Van der Poel dit jaar. Bij afwezigheid van rivalen Wout van Aert - de enige die hem mede door een val in Benidorm dit seizoen wist te kloppen in het veld - en Tom Pidcock, had Van der Poel vooral vooral zijn landgenoten Joris Nieuwenhuis, Pim Ronhaar en Lars van der Haar te vrezen. Voor de wedstrijd blaakten alle drie van zelfvertrouwen, maar met meer dan plek twee hield niemand rekening. Van der Poel, die aangaf geen last meer te hebben van zijn botsing met een paal in Benidorm, oogde zelfs zeer ontspannen.

Mathieu van der Poel is de absolute topfavoriet voor de wereldtitel in Tábor, zijn zesde in totaal. Zijn botsing met een paal bij de veldrit in Benidorm speelt hem geen parten meer. - NOS

Toch ligt het gevaar altijd op de loer, zo bewees de juniorenwedstrijd (onder 19) zondagochtend. In die wedstrijd gold de Fransman Aubin Sparfel als grote favoriet, maar door een lekke band bij het ingaan van de slotronde werd hij nog ver teruggeworpen. De Nederlander Keije Solen profiteerde en reed zelfs nog bijna een gat van zo'n 30 seconden dicht op de Italiaan Stefano Viezzi, maar kwam uiteindelijk een handvol seconden tekort voor de titel. Liever koos Van der Poel voor het scenario dat Fem van Empel op zaterdag en Zoë Backstedt (beloften, onder 23 jaar) op zondag de wereldtitel opleverden. Net als Van Empel koos Backstedt, dochter van oud-winaar van Parijs-Roubaix Magnus Backstedt, al na een paar honderd meter het hazenpad en hield haar concurrenten op ruim een minuut. Ook bij de vrouwenbeloften was er Nederlands succes: Leonie Bentveld werd knap derde achter Backstedt en thuisrijdster Kristyna Zemanova.

Vier minuten Met machtige halen nam Van der Poel meteen vanuit de start de leiding en dook voor de Belg Niels Vandeputte (zijn ploeggenoot bij Alpecin-Deceuninck) en Joris Nieuwenhuis het veld in. Vier minuten hielden Vandeputte en Nieuwenhuis het wiel van Van der Poel en toen was het gedaan. Nieuwenhuis wist het gat beperkt te houden, maar Vandeputte zakte ver terug.

Mathieu van der Poel nam meteen vanuit de start het initiatief. - Foto: NOS

In de achtergrond waren Ronhaar en Van der Haar bezig hun beroerde start goed te maken en bewogen zich slalommend naar voren, maar wel op grote achterstand van Van der Poel en Nieuwenhuis. Hun eerste doel was aansluiting maken bij het groepje achtervolgers met de verrassende Fransman Clement Venturini, de Belgen Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Toon Vandebosch en Vandeputte. Dat lukte aan het begin van de tweede ronde. Vooraan stampte Van der Poel, die nog nooit een wedstrijd verloor in Tábor, hard door, maar Nieuwenhuis gaf slechts mondjesmaat een paar seconden toe.

Joris Nieuwenhuis wist twee ronden lang zicht te houden op Mathieu van der Poel. - Foto: NOS

Halverwege de wedstrijd had Van der Poel desondanks zijn veilige marge van 30 seconden op Nieuwenhuis - wereldkampioen bij de beloften in 2017 - te pakken. Nog weer 30 seconden daarachter leken Ronhaar en Vanthourenhout te gaan strijden om het brons, maar Van der Haar en Iserbyt mochten ook nog hoop koesteren. Balken De veelbesproken balken - iets hoger en smaller dan normaal - speelden geen beslissende rol, want door het zware parcours was er niemand die de moed had om er met de fiets overheen te springen.

Zelfs Mathieu van der Poel nam geen risico bij de balken en nam de obstakels te voet. - Foto: NOS

Met nog twee ronden te gaan plaatste Vanthourenhout een versnelling, reed weg bij Ronhaar en naderde zelfs tot op tien seconden van Nieuwenhuis. Van der Haar zag zijn kansen intussen in rook opgaan door een gebroken ketting, waardoor hij minutenlang moest lopen naar de materiaalpost. Terwijl Van der Poel geconcentreerd zijn weg naar de titel vervolgde, voelde Nieuwenhuis zijn Belgische achtervolger Vanthourenhout in zijn rug. De Nederlands kampioen had nog wat energie bewaard en reed in de slotronde zelfs nog een beetje weg bij zijn concurrent. Vooraan had Van der Poel alle tijd om zijn zege te vieren met high fives met het publiek. Op de streep stapte hij zelfs even af om zijn materiaal eer te bewijzen.