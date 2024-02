Afval in Den Bosch tijdelijk niet opgehaald wegens veiligheidsproblemen

In Den Bosch wordt de komende tijd geen afval opgehaald vanwege problemen bij de overslaghal ten noorden van de stad. De Arbeidsinspectie heeft de locatie gesloten omdat die onveilig zou zijn voor het personeel. Den Bosch verwacht dat er twee weken lang geen afval opgehaald kan worden.

Afval dat bij bewoners en bedrijven in de Brabantse hoofdstad wordt ingezameld, komt bij overslaghal Treurenberg terecht. Vanuit daar wordt het vervoerd naar verschillende afvalverwerkers.

De afgelopen jaren waren er meerdere incidenten bij het vuilophalen in Den Bosch, schrijft Omroep Brabant. In juni 2020 vond er een bedrijfsongeval plaats waarbij een vuilnisman ernstig en blijvend gewond raakte. In 2021 raakten 35 mensen gewond bij incidenten bij de afvalstoffendienst, zo bleek uit een WOO-verzoek van het Brabants Dagblad. De gemeente kreeg eerder al twee boetes van 16.200 euro opgelegd vanwege de ongevallen. In december 2022 werd de afvalstoffendienst ruim een maand lang gedeeltelijk stilgelegd.

Het is te druk rond de overslaghal waardoor de kans op ernstige ongevallen groot is, vindt de Arbeidsinspectie. In een poging om de veiligheid binnen de locatie Treurenberg te vergroten, werd het bedrijfsmilieustation nog geen twee weken geleden gesloten. Doel was om de drukte op de locatie te verminderen. Dat bleek volgens de Arbeidsinspectie niet voldoende en daarom is afgelopen vrijdag alsnog de gehele overslaghal gesloten.

Restafval in gft-bak

In de hele stad wordt vanaf morgen geen restaval, gft, papier en plastic opgehaald. Ook in de gemeentes Heusden, Oisterwijk en Vught wordt geen huishoudelijk afval opgehaald. Mensen met een volle container mogen één keer restafval in de groene gft-container stoppen. Ondergrondse en bovengrondse verzamelcontainers worden wel zoveel mogelijk geleegd door een externe partij.

"We proberen de reguliere inzameling zo snel mogelijk weer op te starten. Helaas is het niet mogelijk om de niet gereden routes in te halen. We hebben daar niet het personeel en materieel voor", aldus de gemeente in een verklaring. Wethouder Ralph Geers noemt de maatregel "zeer vervelend voor inwoners en bedrijven maar ook voor onze medewerkers".

Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak dat moet worden goedgekeurd door de Arbeidsinspectie. Daarna kan de hal weer in gebruik worden genomen.

Carnaval

Volgend weekend barst het feestgedruis rond carnaval los in Den Bosch. Het afval dat hierbij wordt achtergelaten, wordt wel opgeruimd en gaat niet naar Treurenberg, aldus de afvalstoffendienst op de website.