Vitesse verliest ook van Go Ahead, dat in slotminuut rood krijgt en scoort

'Alles of niets' en 'Nu moet het gebeuren', de boodschap van de supporters in Arnhem aan Vitesse was op spandoeken duidelijk te lezen. Zondagmiddag tegen Go Ahead leek er van alles te kunnen gebeuren op het slecht bespeelbare veld, maar 'het' werd 'niets' voor Vitesse.

Na een druk slot van de transferperiode heeft Vitesse met enkele nieuwe gezichten opnieuw verloren in de eredivisie. Tegen Go Ahead Eagles gingen de Arnhemmers door doelpunten van Oliver Edvardsen en Jakob Breum met 0-2 onderuit.

Zoals gebruikelijk bij een club in degradatiegevaar zocht Vitesse in januari naar versterkingen. Ondanks de verkoop van talent Million Manhoef (Stoke City, 4 miljoen euro) was er financieel weinig mogelijk. Vier spelers werden op huurbasis aangetrokken.

Meerdink brengt energie

Van die vier stond zondag alleen Mexx Meerdink in de basis. Vleugelspelers Anis Hadj Moussa en Adrian Mazilu vielen in. Middenvelder Paxten Aaronson heeft nog geen werkvergunning.

Meerdink, een energieke spits, gaf het Vitesse-publiek in de Gelredome even hoop op beterschap in het rampzalige seizoen. De van AZ gehuurde Achterhoeker bleek een aanjager en hoopte al na een paar minuten een strafschop te versieren, maar scheidsrechter Joey Kooij zag dat Meerdink zelf de eerste overtreding beging.

Na een half uur was Meerdink tweemaal dichtbij een doelpunt, maar kopte net over en zag even later zijn inzet vlak voor de doellijn gekeerd. Slechter nieuws voor Vitesse was het uitvallen van aanvoerder Marco van Ginkel. De routinier moest vervanger worden nadat hij bij een botsing geblesseerd raakte.