Twente walst over Excelsior heen, Feyenoord verslaat AZ

Twente is dit seizoen na veertien gespeelde wedstrijden nog ongeslagen en hard op weg richting het landskampioenschap.

Koploper FC Twente heeft met ruime cijfers gewonnen van Excelsior. In eigen huis werd het 5-2. De eerste helft was Twente oppermachtig, maar Excelsior weerde zich kranig en maakte na rust twee goals.

Het was voor de thuisploeg de derde eredivisiewedstrijd in iets meer dan een week tijd. De tweede helft schakelden de Tukkers dan ook een versnelling terug en werd er vier keer gewisseld, onder wie Liz Rijsbergen die niet haar beste wedstrijd van het seizoen speelde.

Vanaf dat moment was de energie voor Twente wel uit de wedstrijd, op een hard schot van Caitlin Dijkstra na dat ongelukkigerwijs tegen het lichaam van een suppoost aankwam, die daarop kort moest worden behandeld.

De eerste goal voor Twente viel al in de vijfde minuut, dankzij een schot van Taylor Ziemer. Daarna was het elke 10 minuten raak, tot Excelsior kort na rust eindelijk de nul van het scorebord poetste met een goal van Sabrine Ellouzi. Dankzij chaos voor het doel van Twente kon ze de 4-1 maken, waarna Eva Oude Elberink de vijfde voor Twente scoorde.

Excelsior, een team in ontwikkeling, maakte daar dankbaar gebruik van. De nummer negen van de eredivisie hield de tweede helft goed stand en wist een monsterscore te voorkomen. Na een poeier van Veerle van Spijk, die maar nét overging, was het in de extra tijd toch nog raak dankzij een schot van Lynn Groenewegen: 5-2.

Feyenoord wint van AZ

Feyenoord versloeg AZ, dat twee plekken hoger op de ranglijst staat, met 2-1. Na drie minuten lag de eerste voor AZ er al in, dankzij Desiree van Lunteren. De Rotterdammers wisten zich te herpakken en in de 20ste minuut viel de gelijkmaker door Sanne Koopman.

Na rust maakte Femke Liefting een eigen doelpunt en zette de Rotterdammers op een voorsprong die niet meer uit handen werd gegeven.