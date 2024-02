Eindelijk heeft 'schaatsstad' Quebec een overdekte baan: 'Buitenland mag bang zijn'

"De kinderen die hier nu aan shorttrack doen, komen met de nieuwe baan meer in aanraking met de langebaan. Het onontdekte talent dat er dan zal zijn is enorm. Daar mag het buitenland best bang voor zijn."

"De impact die de overdekte baan van Calgary ooit had was zo groot op de ontwikkeling van het schaatsen in Canada." Wotherspoon verwacht zo'n zelfde werking van het Centre de Glaces de Quebec, de nieuwe hal in Quebec.

Het is een andere taal. Het is een andere cultuur. Het is wel hetzelfde land, maar voor ons voelt Calgary niet als thuis.

De Nederlandse sprinters moeten al een poos bang zijn voor de bekendste en snelste gebruiker van de baan: sprinter Laurent Dubreuil. Hij was misschien wel het laatste zetje dat de stad nodig had om de 46 miljoen euro kostende hal te ontwikkelen.

Canada had jarenlang alleen een overdekte schaatsbaan in Calgary. De schaatsers in het oosten van het land zijn blij met de 'nieuwe' baan in Quebec. - NOS

Op bijna vierduizend kilometer afstand van die andere overdekte hal van Canada in Calgary, waar Dubreuil toe veroordeeld was zonder een hal in het oosten van het land. "Het is een andere taal. Het is een andere cultuur. Het is wel hetzelfde land, maar voor ons voelt Calgary niet als thuis."

"Het is voor schaatsers uit deze regio bijvoorbeeld net zo'n grote stap om naar Londen te verhuizen", legt Wotherspoon uit. "Als jonge sporter is dat best een flinke ingreep en dat doe je niet zomaar. En nu hebben ze hier alles wat je nodig hebt om je te ontwikkelen. Voor een talentvolle schaatser is het echt een goede plek om te leven."

Overstap van shorttrack naar langebaan

De hoop op ontwikkeling zit hem volgens Wotherspoon vooral in de overstap van shorttrack naar de langebaan. "Niet iedereen kan in de wereldtop eindigen met shorttrack. Dus hopelijk gaan er talenten met potentie op de langebaan overstappen."

Hoe snel de Canadese schaatssport profijt gaat hebben van de hal? Dat is voor beiden koffiedik kijken. "Daar zal vast een generatie overheen gaan. De jongeren zullen moeten wennen aan dat we het hele jaar rond kunnen schaatsen", verklaart Dubreuil.