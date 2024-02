Rusland beticht Oekraïne van aanval op bakkerij

Rusland beticht Oekraïne van een aanval op Lysytsjansk, een stad in een deel van Oekraïne dat wordt bezet door de Russen. Het ministerie van Noodsituaties van Rusland meldt dat er minstens 28 mensen zijn gedood, onder wie burgers. Een gebouw waar een bakkerij in zit zou zijn getroffen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging.

Eerder meldden verschillende pro-Oekraïense blogaccounts dat bij de aanval meer dan twintig Russische militairen gedood zouden zijn.

De zelfverklaarde Volksrepubliek Loehansk, waar Lysytsjansk in ligt, staat onder controle van Rusland. Door Rusland gesteunde functionarissen zeiden dat Oekraïne gisteren omstreeks 13.30 uur Nederlandse tijd de bakkerij in de stad Lysytsjansk heeft aangevallen met het door de VS geleverde HIMARS-raketsysteem. Bewijs daarvoor werd niet geleverd.

Wijzen naar het Westen

Gisteren deelde het Russische ministerie van Noodsituaties een video waarin hulpverleners twee bebloede mensen op brancards tilden en uit de ruïnes van een gebouw droegen. Het ministerie zei eerder dat er tien mensen van onder het puin vandaan waren gehaald.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de aanval aangegrepen om het Westen te veroordelen voor zijn steun aan Kyiv. "Volgens voorlopige gegevens werd de aanval uitgevoerd met westerse wapens", zei ministerie- woordvoerster Maria Zakharova. Ook zij leverde daarvoor geen bewijs.

Bezette regio's

Op de foto's van het verwoeste gebouw is een groot bord te zien met de tekst 'Restaurant Adriatic'. Op basis van het uiterlijk en de kleur van het verwoeste gebouw en letters op het gebouw, kan met behulp van Google Maps worden bevestigd dat het om het Adriatic-restaurant in de Moskovska-straat in Lysytsjansk gaat. De datum van beelden van het Russische ministerie kan niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Loehansk is een van de vier gedeeltelijk bezette regio's die in september 2022 na schijnreferenda door Rusland illegaal zijn geannexeerd.