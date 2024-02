Streep door terugkeer De Jong bij Oranje voor EK: 'Gepasseerd station'

Luuk de Jong gaat komende zomer niet mee met het Nederlands elftal naar het EK in Duitsland. De Jong stopte vorig jaar als international, maar de spits in vorm van PSV leek dit seizoen de deur weer op een kier te hebben gezet. Bondscoach Ronald Koeman maakte vandaag duidelijk dat een terugkeer er niet in zit.

"Nee, hij gaat niet mee", zei Koeman over De Jong bij het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN. De Jong werd door zijn sterke seizoen bij de koploper van de eredivisie weer gezien als een reële optie voor de spitspositie bij Oranje.

'Er is geen betere'

"Luuk de Jong is voor het Nederlands elftal onomstreden dé pinchhitter. Er is geen betere", zei Pierre van Hooijdonk afgelopen maand in Studio Voetbal. NOS-commentator Arno Vermeulen sloot zich daarbij aan: "Hij moet gewoon naar het EK. Hij is onze beste spits, daar is geen twijfel over."

Koeman gaf bij ESPN inzicht in de communicatie tussen bondscoach en spits: "Toen ik weer bondscoach werd, heeft Luuk mij gebeld. Hij vond het moeilijk, maar gaf aan meer tijd voor zijn gezin te willen. Dat vond ik erg jammer, maar dat was een besluit van Luuk. Daarna liet Luuk weer een beetje de deur open. Toen heb ik hem gebeld om te vragen of dat zo is."

Het antwoord van De Jong was duidelijk. "Hij blijft bij zijn besluit", aldus Koeman. "Toen heb ik hem gezegd, dat als hij toch van mening verandert, hij mij moet bellen. Inmiddels hebben we elkaar al vaker gesproken, maar dit is een gepasseerd station. Het is niet anders."

In Studio Voetbal kwam de vorm van De Jong vorige maand aan bod: