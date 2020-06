Toch nog (virtuele) Tour de France in juli: Froome, Thomas en Bernal aan de start

Wielerliefhebbers weten niet beter: juli is de Tour-maand. Maar dit jaar dus even niet. De reden is alom bekend: de coronacrisis legde ook het wielerseizoen lam. De start van de 107de Ronde van Frankrijk staat nu voor 29 augustus op de kalender.

Toch hoeven de fans in juli niet helemaal rusteloos voor zich uit te staren. Onlinetrainings- en raceplatform Zwift komt in samenwerking met Tour-organisator ASO met een virtuele editie van de Tour de France.

De zes etappes, verdeeld over drie weekenden, zullen in zo'n 130 landen worden uitgezonden. Bij de NOS zullen korte samenvattingen te zien zijn. De opbrengst gaat naar vijf goede doelen.

Tour-winnaars

Maar liefst 23 mannenteams en 17 vrouwenploegen hebben hun deelname toegezegd en inmiddels is ook al zeker dat Team Ineos een beroep zal doen op onder anderen de voormalige Tour-winnaars Chris Froome (2013, 2015, 2016 en 2017), Geraint Thomas (2018) en Egan Bernal (2019).

Bij de vrouwen zullen onder meer Anna van der Breggen, Marianne Vos, Kirsten Wild en wereldkampioene tijdrijden Chloé Dygert-Owen van de partij zijn.