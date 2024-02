Files blijven toenemen, dit zijn zeven mogelijke oplossingen

Er zijn meer fiscale duwtjes mogelijk. Zo geven sommige werkgevers een hogere reiskostenvergoeding als je met de fiets in plaats van de auto komt. Ook is het voor werkgevers sinds 1 januari makkelijker om ov-abonnementen aan te bieden aan werknemers .

Van Paridon denkt dat dit makkelijk te regelen is. "Werkgevers mogen nu 2,35 euro per dag belastingvrij aan hun werknemer geven. Het gaat dus niet om een ingewikkelde aanpassing van de wet, maar van het bedrag. Het kan budgetneutraal, als bijvoorbeeld de vergoeding op andere dagen lager wordt en in schoolvakanties op 0 gaat."

Van de bijna 90 miljard kilometer die in 2022 is afgelegd, was 32 procent woon-werkverkeer en 9 procent zakelijk bezoek. Waarom zorgen we ervoor dat op de drukste filedagen dinsdag en donderdag niet meer mensen thuisblijven, dacht strateeg van de Vervoerregio Nico van Paridon. Hij werkt aan een plan om de thuiswerkvergoeding op dinsdag en donderdag aanzienlijk te verhogen, zodat dan minder mensen de weg op te gaan.

2. Rekeningrijden voor iedereen of alleen zakelijk rijders?

Nog een fiscaal duwtje: rekeningrijden. Belangrijke mobiliteitspartijen vinden inmiddels dat dat er moet komen, maar voor politieke partijen staat dat sinds de verkiezingen weer ter discussie. Partijen die voor zijn, pleiten in grote lijnen voor betalen naar gebruik afhankelijk van tijd, plaats en milieukenmerken van de auto. Veel partijen zijn inmiddels weer tegen. Spitsheffing, in de trein gebruikelijk, is voor veel partijen onbespreekbaar.

De Vereniging Zakelijk Rijders (VZR) pleit voor 'variabilisering van de bijtelling', oftewel rekeningrijden voor zakelijk rijders. Bijtelling is een fiscale regeling voor mensen met een auto van de zaak die privé meer dan 500 kilometer per jaar rijden. Over die privékilometers betaal je belasting, omdat het als een vorm van inkomen wordt gezien. De VZR wil in plaats van bijtelling een prijs per kilometer. "Dit idee is simpel en zorgt ervoor dat de veelgebruiker betaalt", zegt VZR-voorzitter Jan van Delft. "Onze leden vinden dit een eerlijk systeem."

De huidige bijtellingsregeling is volgens fiscalist Marjon van Ginhoven van Fiscaliade praktisch, maar onrechtvaardig: "Het maakt niet uit of je 501 of 10.000 kilometer privé rijdt, je betaalt evenveel. Elke kilometer extra dan 500 is dus 'gratis' en dat leidt ertoe dat leaserijders geen prikkel hebben om privé de auto te laten staan." Het VZR-voorstel zou wat dat betreft dus eerlijker zijn. En minder rijden wordt voordeliger.

Het brengt volgens Van Ginhoven wel een enorme stijging van administratieve lasten mee. Leaserijders moeten een volledige kilometeradministratie bijhouden. Op basis daarvan zal elke maand een berekening van het aantal privé- en zakelijke kilometers moeten worden gemaakt. "De vraag is dus ook wie dit allemaal gaat controleren."