'Wie niet met open mond naar Van der Poel kijkt, heeft geen liefde voor de sport'

Terwijl hij zich in alle rust voorbereidt op een mogelijke - nee waarschijnlijke - zesde wereldtitel, mijmert de buitenwereld over hoe het ooit was, in 2015. Hoe Mathieu van der Poel negen jaar geleden, ook in het Tsjechische Tabor, debuteerde bij de profs. En hoe hij er gelijk zijn speeltuin van maakte.

In 2015 won de net 21-jarige Mathieu van der Poel in Tábor zijn eerste van vijf wereldtitels in het veldrijden bij de profs. - NOS

Hoe Van der Poel won? Hij reed in de eerste ronde weg bij iedereen. Zo simpel als die zin klinkt, zo simpel ging het ook. Van der Poel zag de eerste balken op het parcours en dacht: 'leuk, ik spring eroverheen'. De concurrentie zag twee obstakels, remde even of stapte af.

Zoals vader Adrie van der Poel het naderhand verwoordde: "Het is net alsof hij in een speeltuin rondrijdt. Dat is het al van jongs af aan, vanaf dat hij drie of vier jaar oud was. Hij is ontspannen als hij op de fiets zit, hij is gewoon zichzelf. En ik hoop natuurlijk dat hij dat de komende jaren ook blijft."

Van Aert, die ook toen al diverse ereplaatsen achter zijn naam had staan, vond achteraf dat hij toch echt wel had kunnen winnen, als hij geen pech had gekregen. "Met deze benen had ik gewoon moeten winnen. Een zilveren en bronzen medaille heb ik al vaak genoeg gehaald."