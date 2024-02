Zonder de jonge Bukele is El Salvador verloren, denkt meerderheid van het land

Het moet raar lopen als Nayib Bukele vandaag niet wordt herkozen als de president van El Salvador. Hoewel in de grondwet in maar liefst zes artikelen staat dat een president niet voor een opeenvolgende termijn mag gaan, gaan die regels niet op voor de jonge president. Want Bukele is door God gezonden, zo zegt hij zelf.

Wie door een westerse bril naar de president van El Salvador kijkt, ziet een millennial-versie van de traditionele Latijns-Amerikaanse 'sterke man': een leider die het niet altijd nauw neemt met wetten, die met harde hand regeert en er populistische trekjes op nahoudt. Gesterkt door een gelikte propagandamachine (Bukele heeft meer volgers op TikTok dan het inwoneraantal van El Salvador) heeft de 42-jarige president een imago gecreëerd van een leider zonder wie El Salvador verloren is. Veel inwoners van het land zien dat ook zo.

Moordcijfer gedaald

In 2018, een jaar voordat Bukele werd gekozen als president, had El Salvador een van de hoogste moordcijfers ter wereld: 52 per 100.000 mensen. Vijf jaar later ligt dat op 2,4 per 100,000 een van de laagste cijfers in de regio. Het geheim van Bukele? Een nietsontziende arrestatiegolf, waarbij iedereen die werd verdacht van lidmaatschap van een bende werd opgepakt. Aangezien leden van de twee grootste bendes in het land MS13 en Barrio 18 zich onderscheidden met tatoeages, werd ineens iedereen met een tatoeage verdacht.

De meedogenloze aanpak van Bukele mag dan het leven van de gemiddelde El Salvadoriaan hebben verbeterd, de cijfers liegen er niet om: inmiddels zit ruim een op de 45 volwassenen in El Salvador achter tralies, onder meer in de grootste gevangenis ter wereld, waar ruimte is voor 40,000 gevangenen. Als vee op elkaar gestapeld, met amper toegang tot voedsel en hygiënische voorzieningen, vaak zonder toegang tot een advocaat of een proces.

Geen mensenrechten in gevangenis

Mensenrechtenorganisaties schrijven over schrijnende omstandigheden in de megagevangenissen van El Salvador. Er zou sprake zijn van martelingen, er zouden honderden doden zijn gevallen, en honderden minderjarigen zouden worden opgesloten tussen geharde bendeleden. De mensenrechtensituatie in het gevangeniswezen van El Salvador lijkt weinig invloed te hebben op de populariteit van Bukele. Inwoners van het land zijn blij dat na jaren van geweld het eindelijk relatief rustig is op straat. Dat de democratie in het Midden-Amerikaanse land wankelt, lijkt ook weinigen te raken.

NOS op 3 legt in deze video uit hoe het bendegeweld in El Salvador werd teruggedrongen: