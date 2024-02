Journalist die Zelensky jarenlang volgde: hij schatte Poetin niet goed in

Wat Zelensky door critici zwaar wordt aangerekend, is zijn beleid tijdens de aanloop naar de oorlog. Terwijl de Amerikanen al maanden waarschuwden voor een mogelijke Russische invasie, deed Zelensky weinig om het land voor te bereiden. Shuster: "Ook de militaire leiding verwachte geen grootschalige invasie, maar wilde voor de zekerheid wel meer reservisten mobiliseren. Maar Zelensky was bang dat dat paniek zou veroorzaken."

Nieuwsuur spreekt Shuster over het boek dat hij schreef over de afgelopen jaren: De showman. Shuster zag dat Zelensky enkele grote inschattingsfouten maakte.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zit met een groot dilemma. In de oorlog boekt hij weinig of geen vooruitgang, maar dat erkennen zou slecht zijn voor het moreel. Hij blijft daarom de totale overwinning op Rusland beloven, en botst stevig met zijn hoogste generaal die het woord 'patstelling' wél publiekelijk in de mond neemt.

Toen de Russen aanvielen, ontpopte Zelensky zich wel direct als oorlogspresident. Hij besloot in Kiev te blijven. "We zijn hier en we verdedigen Oekraïne", zei hij in een videoboodschap buiten zijn paleis, met ministers naast hem. Shuster: "Later zeiden die tegen me dat het voelde alsof ze er naakt stonden. Ze waren erg bang dat er al Russische commando's in het centrum waren of dat de Russen zouden bombarderen. Het was angstaanjagend, maar de video gaf vertrouwen aan het Oekraïense volk en de internationale gemeenschap."

Zelensky wist de Oekraïners en het Westen achter zijn strijd te krijgen, maar hij bleef de Russische president Vladimir Poetin verkeerd inschatten. Aan het begin van zijn presidentschap voer Zelensky een relatief gematigde koers: blijven praten met Poetin, hoopte hij, zou escalatie voorkomen. Ook na het begin van de invasie bleef hij lang geloven dat een vredesakkoord met Poetin mogelijk was. "Dit was voor mij een van de meest verrassende dingen in het onderzoek voor het boek", zegt Shuster.

Bereid tot neutraliteit

Zelensky en zijn team waren bereid best veel op te geven. "Hun belangrijkste concessie was het accepteren van permanente neutraliteit; de toezegging nooit lid te worden van de NAVO."

Zelfs toen in het stadje Boetsja gruwelijke wreedheden waren ontdekt, hield Zelensky hoop op snelle vrede, zegt Shuster. "Z'n adviseurs zeiden: vergeet het. Maar Zelensky bleef nog een aantal dagen volhouden dat Poetin niet volledig op de hoogte was van wat zijn soldaten daar hadden aangericht. Als hij zou erkennen dat Poetin de opdracht had gegeven tot deze wreedheden en dus schuldig was aan massamoord op burgers, zou het onmogelijk worden om nog met hem te praten."