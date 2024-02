Wekdienst 4/2: Titelprolongatie Van der Poel? • Uitreiking Grammy Awards

Eerst het weer: Vandaag is het grotendeels bewolkt en valt van tijd tot tijd regen. De westen- tot zuidwestenwind is matig tot hard aan zee en het wordt 9 tot 11 graden.

Wat heb je gemist?

De Verenigde Staten en Groot-Brittannië hebben opnieuw doelen in Jemen aangevallen. Er is nog niks bekend over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Amerika een reactie op de aanvallen die Jemenitische Houthi's uitvoeren op schepen in de Rode Zee.

Washington en Londen noemen de aanvallen "proportioneel en noodzakelijk". Ze waren gericht op ondergrondse wapenopslagplaatsen, raketsystemen, lanceerinstellingen, radarinstallaties en de luchtverdediging van de Houthi's, zegt de Amerikaanse minister van Defensie Austin.

Volgens de Amerikanen zijn op dertien locaties in totaal 36 doelen aangevallen door onder meer Amerikaanse F/A-18 vliegtuigen vanaf een vliegdekschip en Britse Typhoons vanuit een basis in Cyprus. Ook zijn er kruisraketten afgevuurd vanaf marineschepen.