Joe Biden wint zoals verwacht eerste voorverkiezing van de Democratische Partij

De Republikeinen hebben hun eerste voorverkiezingen al achter de rug. In de staten Iowa en New Hampshire won Donald Trump afgetekend van zijn rivalen. De Democraten kozen dit jaar voor het eerst voor South Carolina om hun voorverkiezingen af te trappen, omdat in die staat veel zwarte kiezers wonen.

De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn op 5 november van dit jaar. Officieel moeten de Democraten en de Republikeinen hun kandidaten in de zomer nog aanwijzen, maar zeer waarschijnlijk wordt de strijd in het najaar een herhaling van de vorige keer, toen Donald Trump en Joe Biden het tegen elkaar opnamen.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft in South Carolina zoals verwacht de eerste voorverkiezing van de Democratische Partij gewonnen. CNN en andere zenders riepen Biden uit als winnaar toen nog geen tien procent van de stemmen was geteld. De president stond toen met een kleine 97 procent flink voor op zijn tegenstanders, politicus Dean Phillips en auteur Marianne Williamson.

Bij de vorige presidentsverkiezingen stemde landelijk 87 procent van de zwarte kiezers in het land nog op Biden. Die vanzelfsprekendheid ontbreekt nu. Met name jonge Afro-Amerikaanse mannen bewegen in de peilingen van hem weg, onder andere vanwege onvrede over de economie en de torenhoge studieleningen die niet zijn kwijtgescholden.

In een recente landelijke peiling steunt 63 procent van de zwarte kiezers Biden.