MC5-gitarist Wayne Kramer (75) overleden, grondlegger van de punk

De Amerikaanse gitarist Wayne Kramer is op 75-jarige leeftijd overleden. Hij was een van de oprichters van de band MC5. Volgens muziekblad Rolling Stone behoort Kramer tot de 250 beste gitaristen aller tijden en was hij grondlegger van de punkmuziek.

Begin jaren 60 richtte Kramer samen met schoolgenoot Fred Smith de band op, die in 1965 de naam MC5 kreeg. De naam is een verwijzing naar Detroit, waar de band werd opgericht. Een paar jaar later brak de groep door met Kick out the Jams. De plaat werd op de radio gecensureerd, vanwege de zin "Kick out the jams, motherfuckers!". Het nummer werd later veelvuldig gecoverd door onder meer Jeff Buckley en Pearl Jam.

Kick out the Jams bij een concert in 1970.