VS en Groot-Brittannië vallen opnieuw Houthi-doelen aan in Jemen

Volgens de Amerikanen zijn op 13 locaties in totaal 36 doelen aangevallen door onder meer Amerikaanse F/A-18 vliegtuigen vanaf een vliegdekschip en Britse Typhoons vanuit een basis in Cyprus. Ook zijn er kruisraketten afgevuurd vanaf marineschepen.

De Verenigde Staten en Groot-Brittannië hebben opnieuw doelen in Jemen aangevallen. Er is nog niks bekend over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Amerika een reactie op de aanvallen die Jemenitische Houthi's uitvoeren op schepen in de Rode Zee.

De VS viel vrijdagavond laat (Nederlandse tijd) Iraanse doelen aan in Syrië en Irak. Daarbij vielen volgens die landen zeker 39 doden, onder wie burgers in Irak. Aanleiding voor die aanval was volgens de VS een drone-aanval in Jordanië, waarbij vorig weekend drie Amerikaanse militairen omkwamen en tientallen gewond raakten. Volgens de VS zijn pro-Iraanse strijdgroepen daarvoor verantwoordelijk.

Verschillende landen in het Midden-Oosten waarschuwen voor verdere escalatie in de regio. Maandag komt de VN-Veiligheidsraad bijeen over de aanvallen.