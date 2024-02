Henderson straalt als hij hoort dat Engelse bondscoach bij Ajax-PSV was: 'Wauw'

De ogen van Jordan Henderson fonkelen als hij hoort dat de Engelse bondscoach Gareth Southgate op de tribune zat bij Ajax-PSV. "Was hij er echt? O, wauw. Goed om te weten dat hij is komen kijken", straalde de 81-voudig Engels international als een kind. Henderson speelde als debutant voor Ajax gelijk de volle negentig minuten in de topper tegen PSV (1-1). Waar her en der spelers met verkrampte kuiten en hamstrings tegen de vlakte gingen, draafde Henderson met zijn longen die nog de Engelse Premier League gewend zijn, door tot het einde. Zoals Tadic en Blind De 33-jarige middenvelder, die met Liverpool alles won wat er te winnen valt, speelde zoals je van hem mag verwachten. Met rust, overzicht en druk coachend. Precies waar het Ajax aan ontbreekt dit seizoen. Doelpuntenmaker Steven Berghuis, die vond dat Ajax had gestreden en in een stijgende lijn zit, ziet dat het goed is. "Dit zijn spelers die we in het verleden met Dusan Tadic en Daley Blind hebben gehad. Jongens die veel hebben meegemaakt, die weten wat nodig is om te winnen. Daarin gaat hij echt heel belangrijk worden voor Ajax. Daar ben ik van overtuigd."

Steven Berghuis reageert op het 1-1 gelijkspel van Ajax tegen PSV. - NOS

Ook trainer John van 't Schip was zonder meer positief. "Hij was zeker belangrijk, je ziet dat hij de jongens coacht. En hij houdt het negentig minuten vol, dat geeft aan dat hij prof is." "Hij is gewend dit soort wedstrijden te spelen. Ook al speelde hij een half jaar even op een ander niveau. Belangrijk was hij in het bij elkaar houden van het team en het coachen ervan."

Ajax-trainer John van 't Schip reageert op het gelijkspel van Ajax tegen PSV. - NOS

Zelf had Henderson lovende woorden voor de fans in de Johan Cruijff Arena. "Het was geweldig. Ik hoorde al dat de sfeer goed zou zijn, zeker tegen teams als dit. Heel speciaal. Het was lang geleden dat ik in zo'n sfeer speelde." In wat Henderson een "zware wedstrijd" noemde, vond de nummer 6 dat Ajax best had mogen doordrukken bij de 1-1 stand. "Zeker thuis. Met Brian en Stevie gaven we ze problemen."

Ze zijn zo jong, 17, 18, 19 jaar. Tuurlijk ga je dan fouten maken en door periodes dat je niet presteert Jordan Henderson, over zijn jonge talentvolle teamgenoten

Eredivisie-voetbal is zeker geen Premier League-voetbal. Toch was de Engelsman te spreken over het niveau. "Ik was blij met de intensiteit, vergelijkbaar met wat ik gewend ben in de Premier League." Op zijn gemak kon de dertiger mee in het geweld van de Nederlandse topper. "Ik voelde mij fysiek heel goed, heb hard getraind, ook in de weken in mijn eentje."

Jordan Henderson - Foto: ANP