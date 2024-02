Bosz keek naar zijn bank en zag groot verschil: 'Wissels konden duel niet beslissen'

Peter Bosz kon leven met het 1-1 gelijkspel tegen Ajax in de Johan Cruijff Arena. "Een logische uitslag", zei de PSV-coach. "Dit is niet meer het Ajax van het begin van het seizoen. Ze staan veel beter georganiseerd."

Evenals Bosz was PSV-aanvoerder Luuk de Jong tevreden. "Het was een behoorlijke strijd met kansen over en weer. Uiteindelijk moet je tevreden zijn met 1-1."

'Was helaas niet mogelijk'

Even terug naar 29 oktober 2023. na een 1-2 achterstand tegen Ajax bij rust nam PSV in de tweede helft in Eindhoven afstand (5-2). De invallers toen: Guus Til, Ismael Saibari, Isaac Babadi, Yorbe Vertessen en Ricardo Pepi. Een indrukwekkend rijtje. Het is voor Bosz het grote verschil met de wedstrijd van vandaag.

"In de eerste seizoenshelft konden we een aantal wedstrijden beslissen via onze wissels", weet Bosz. "Zeker in aanvallend opzicht was dat vandaag moeizaam. Het was een intense wedstrijd. Dan is het ideaal om met snelheid voorin te wisselen. Dat was helaas niet mogelijk."