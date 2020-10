Tilburgse vader verkoopt drugs, met zijn 1-jarige kind op de achterbank

In Tilburg is een 26-jarige vader aangehouden die volgens surveillerende agenten vanuit een auto drugs verkocht aan een plaatsgenoot. Op de achterbank zat zijn kind van 1 jaar.

De agenten betrapten de man tijdens de verkoop aan de Leonard van Vechelstraat. De koper verklaarde volgens de politie dat hij drugs van de Tilburger had gekocht en overhandigde hen vervolgens een aantal zakjes met vermoedelijk cocaïne.

De 26-jarige man is aangehouden op verdenking van drugshandel en bleek op het politiebureau nog enkele zakjes met vermoedelijk cocaïne op zak te hebben, meldt Omroep Brabant. Ook namen agenten ongeveer 300 euro aan contant geld en zijn auto in beslag. Hij is een bekende van de politie.

Voor het kind van 1 dat bij de drugsdeal aanwezig was, is door de politie een melding gedaan bij Veilig Thuis, een instantie waar vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld kunnen worden doorgegeven. Zij gaan dan onderzoeken of er hulp nodig is.