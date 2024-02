NEC komt valse start na rust te boven en boekt overtuigende zege op Heracles

NEC heeft een uiteindelijk probleemloze thuiszege op Heracles Almelo geboekt. Het ging door een vroeg Almeloos doelpunt en voortreffelijk keeperwerk van Michael Brouwer weliswaar met een 0-1 achterstand de rust in, maar het eenrichtingsverkeer in De Goffert werd na rust ook omgezet in doelpunten: 3-1.

Heracles beleefde een vliegende start in Nijmegen. Terwijl de spelers van NEC in de derde minuut dachten aan een overtreding op Kodai Sano, die ook aangeslagen bleef liggen, voetbalden de gasten gewoon door. De bal kwam uiteindelijk bij Emil Hansson, die de bal op het hoofd van Jizz Hornkamp legde: 0-1. Voor de spits was het al zijn derde doelpunt in de vier wedstrijden die hij speelde na vijf maanden blessureleed.

Kort daarop onderschepte Sontje Hansen een terugspeelbal van Heraclied Brian De Keersmaecker, maar die werd gered door doelman Brouwer. Een schot van Mees Hoedemakers ging rakelings naast en leidde evenmin tot de gelijkmaker. Sterker, voormalig NEC-speler Jordy Bruijns leek zelfs de 0-2 binnen te tikken, ware het niet dat de van PSV gehuurde aangever Fredrik Oppegard buitenspel had gestaan.

Meeste reddingen

NEC voerde de druk op maar Brouwer, de doelman met de meeste tegentreffers dit seizoen in de eredivisie maar ook met de meeste reddingen, stond paraat bij schoten van Hansen, Koki Ogawa en Tjaronn Chery en een kopbal van Dirk Proper.