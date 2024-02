Snelweg bezaaid met bevroren kippenpoten na ongeluk met vrachtwagen

Snelweg A59 richting Waalwijk is bij Elshout tot morgenochtend afgesloten na een ongeluk met een vrachtwagen en een personenauto. Volgens Omroep Brabant ligt het wegdek bezaaid met diepgevroren kippenpoten. Meerdere mensen zijn bij het ongeluk gewond geraakt.

De auto zou de vrachtwagen volgens de regionale omroep via de vluchtstrook hebben ingehaald, waarna de vrachtwagen moest uitwijken. Hierdoor kantelde de vrachtwagen en verloor het voertuig zijn diepvrieslading met de kippenpoten. De auto belandde op zijn kop tegen de vangrail.

In de vrachtwagen zaten de chauffeur en zijn vrouw. De vrouw is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ook de twee inzittenden van de personenauto raakten gewond. Zij zijn aangehouden, omdat volgens de politie "strafbare zaken" in de auto werden gevonden.

Het opruimen van de kippenbouten en het repareren van de snelweg gaat naar verwachting nog de hele nacht duren.