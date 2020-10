'Succesvolste muzikale exportproduct in crisis'

Bezoekers van het Amsterdam Musical Festival, een onderdeel van Amsterdam Dance Event (ADE), vorig jaar - ANP

Vandaag begint het Amsterdam Dance Event (ADE). Maar het is in niets 's werelds grootste clubfestival, als je dat vergelijkt met voorgaande jaren. Dat terwijl de twee nieuwe directeuren van het ADE zich opmaakten voor de grootste viering ooit. Want dit jaar bestaat de elektronische muziekconferentie 25 jaar. "In maart werd duidelijk dat het clubleven, de festivals en de Nederlandse dancesector door de wereldwijde covid-19-crisis het lastig zouden krijgen", zegt co-directeur Jan-Willem van der Ven. "Van de 391 festivals heeft dit jaar 95 procent niet kunnen doorgaan. Dit terwijl diverse grote festivalorganisatoren, zoals ID&T, in de zomermaanden 80 procent van hun inkomsten binnenhalen. Maar ook nachtclubs en andere locaties zoals de AFAS Live en Ziggodome zijn dicht." Podium voor jonge talenten Elektronische muziek, dance is nog altijd verreweg het succesvolste muzikale exportproduct van Nederland. Het gaat niet alleen om de wereldberoemde dj's, maar ook om management, boekingskantoren, organisatoren, promotors, studio's, techniek, apparatuur en creativiteit in de vorm van festivalontwerp en -concepten. Clubs hebben een belangrijke rol: zij vormen de kraamkamer van het Nederlandse talent. "Dat komt tot bloei en volwassenheid in de clubs", zegt Meindert Kennis, die samen met van der Ven de tweekoppige directie van ADE vormt. DJ Mag Top 10 De jonge talenten kunnen nu nergens terecht. Jaarlijks komen uit die kraamkamer grote Nederlandse dj's bovendrijven, denk aan Martin Garrix en Sam Feldt. Al zeven jaar op rij vormen Nederlandse dj's de helft van de jaarlijkse DJ Mag Top 10. Daaraan is ook een (export)waarde verbonden. Maar ook aan de vele start-ups en andere kleine, gespecialiseerde bedrijven die de sector kent. Er werken veel zzp'ers in de sector, die niet altijd steun van de overheid krijgen omdat hun werk seizoensgebonden is of omdat de expertise ontbreekt om financiering aan te vragen. "Daardoor is het mogelijk dat 'dance' verliest van meer 'elitaire' kunstvormen, die wel gesubsidieerd worden of locaties die wel open mogen blijven terwijl de venues voor dance gesloten blijven", aldus Kennis. Noodoproep Nu kost het geld om grootschalige livestreams op te zetten. Onder meer festivals als Awakings, Mysteryland en Tomorrowland boden deze zomer livestreams aan voor hun fans. En ook tijdens het ADE kunnen liefhebbers van dance via ADE Online genieten van gratis streams. Want de hele conferentie zal alleen online te volgen zijn, zowel voor de professionals, als voor 'bezoekers'. Reden voor Frank Helmink, directeur van Buma Cultuur, dat zich inzet voor muziek uit Nederland, om een alarmerende oproep te doen. "Kijk naar het aantal mensen dat nu werkloos thuis zit. Eén conclusie is duidelijk: de elektronische muziekindustrie heeft voortdurende steun nodig om dit te overleven. En die steun moet er mijns inziens ook komen. Je kunt en mag niet het succesvolste muzikale exportproduct aan de kant schuiven."

Nu is het niet zo dat de evenementensector achterover zit. Er is grote behoefte aan een soort van routekaart en er wordt hard nagedacht over de toekomst. Dat zegt Pieter Lubberts van Field Lab Evenementen, daaronder vallen de Alliantie van Evenementenbouwers en het Eventplatform- dus alle spelers in de evenementenbranche. "We hebben recentelijk met vier ministeries om de tafel gezeten; VWS, OCW, EZK en J&V. Want de evenementensector met een omzet van 7,7 miljard staat op omvallen. We hebben een plan ingediend en nu kijkt het RIVM of dat haalbaar is."