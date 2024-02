Barcelona én Girona kwaad op arbitrage: 'Heel onrechtvaardig'

FC Barcelona heeft in La Liga een eenvoudige zege geboekt bij middenmoter Alavés. Op de bezoek bij de nummer twaalf van de competitie wonnen de Catalanen zaterdag met 3-1. Toch overheerste na afloop het chagrijn wegens de dubieuze rode kaart voor Vitor Roque. Ook bij nummer twee Girona was de arbiter de gebeten hond. Na het 0-0 gelijkspel tegen Real Sociedad liep onder anderen Daley Blind een schorsing op voor de topper tegen koploper Real Madrid. Barcelona staat op de derde plaats, maar rond de club hangt een lichte crisissfeer. De achterstand op koploper Real is halverwege het seizoen al groot en vorige week maakte coach Xavi bekend dat hij na dit seizoen vertrekt.

Afbeelding ter illustratie - Foto: NOS

Robert Lewandowski zette FC Barcelona in de 22ste minuut op voorsprong. De 35-jarige spits controleerde een steekpass van Ilkay Gündogan behendig en wipte de bal vervolgens met nog meer gevoel over de doelman heen. Vlak na rust was Gündogan zelf de afmaker. Met een volley rondde hij een fraaie voorzet van Pedri af. Enkele minuten later maakte de thuisploeg via een kopbal van Samu Omorodion de aansluitingstreffer. Beslissing Vitor Roque besliste het duel in de 63ste minuut door het derde Catalaanse doelpunt binnen te schieten. De 18-jarige invaller was een paar minuten eerder binnen de lijnen gekomen. Zo snel als Roque scoorde, zo snel mocht hij ook alweer vertrekken. Hij kreeg in een tijdsbestek van vijf minuten twee gele kaarten en moest zodoende tien minuten na zijn entree het veld verlaten.

Afbeelding ter illustratie - Foto: AFP

Roque kreeg de tweede kaart nadat hij op de voet was gaan staan van Alavés-verdediger Rafa Marín, die een tackle had ingezet om de bal te veroveren. Coach Xavi noemde de rode kaart na afloop onrechtvaardig. "Wéér een fout van de scheidsrechter in ons nadeel", mopperde Xavi, die vrijdag in het nieuws kwam door te stellen dat La Liga-arbiters koploper Real Madrid een voorkeursbehandeling geven. "Er zijn dit seizoen al heel veel fouten gemaakt, het is onrechtvaardig." "We moeten kennelijk de tol betalen voor de zaak-Negreira", verwees Xavi naar een schandaal waarin de club verwikkeld is. Tussen 2000 en 2018 betaalde Barcelona ruim 7 miljoen euro aan José Maria Negreira, voormalig vice-voorzitter van de scheidsrechtersbond.

Ivan Martin van Girona aan de bal - Foto: Pro Shots

"Ik zeg er verder niks meer over", zei de 44-jarige Xavi. "Anders word ik afgemaakt." Ook Girona boos op arbiter Ook Girona beklaagde zich over de arbitrage. De Catalaanse stuntploeg dacht in de wedstrijd tegen Real Sociedad halverwege de eerste helft op voorsprong te komen, maar de VAR keurde een doelpunt van Yangel Herrera af. Een teamgenoot had 37 seconden voordat de bal in het doel ging buitenspel gestaan. Tussendoor had Sociedad nog tweemaal de bal weggewerkt. Maar arbiter Gil Manzano oordeelde dat er nog steeds sprake was van dezelfde aanval. In de slotfase gaf de arbiter rood aan Girona-trainer Michel en waren er gele kaarten voor Blind en Herrera. Het trio is daardoor geschorst voor de topper tegen Real Madrid van volgende week zaterdag.