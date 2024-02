Kok komt twee weken voor WK één honderdste tekort voor winst op 500 meter

Femke Kok heeft twee weken voor de WK afstanden op de 500 meter nét naast de winst gegrepen in de wereldbeker. In het Canadese Quebec was de regerend wereldkampioene slechts een honderdste langzamer dan de Zuid-Koreaanse Min-Sun Kim, die het goud pakte. Kok, die sinds november geen wereldbeker meer won, moest na moeizame start genoegen nemen met het zilver. Het brons ging naar de Chinese Ruining Tian. Wel winst op teamsprint Aan het einde van de dag veroverde Kok samen met Naomi Verkerk en Marrit Fledderus wel het goud op de teamsprint. Dankzij de zege stelde het trio ook de eindzege in het wereldbekerklassement veilig.

Een samenvatting van de teamsprint voor vrouwen bij de wereldbeker schaatsen in Quebec. - NOS

Kok nam de laatste ronde voor haar rekening en loodste haar team naar 1.27,09. De Poolse vrouwen gaven 0,70 seconde toe en pakten het zilver, voor Kazachstan. 'Missers bij de start' De 500 meter verliep niet vlekkeloos voor Kok. In haar race tegen de Poolse Andzelika Wójcik had ze een paar missers in de eerste 50 meter, verklaarde ze na haar rit. Toch snelde ze naar 37,70, een nieuw baanrecord in Quebec.

De reactie van Femke Kok na haar tweede plaats op de 500 meter bij de wereldbeker in Quebec. Kok mist het goud op één honderdste. - NOS

In de rit daarna dook de Koreaanse Kim dankzij een snellere opening met 37,69 net onder haar tijd, maar Kok kan vertrouwen putten uit de minieme marge. Op 16 februari hoopt Kok in Calgary haar wereldtitel te prolongeren. Achter Kok was Naomi Verkerk (38,36) op de zesde plaats de tweede Nederlandse. Isabel Grevelt, vrijdag goed voor een bronzen medaille op de 1.000 meter, werd achtste met 38,47. Dione Voskamp (38,51) eindigde ook nog net in de toptien, terwijl WK-ganger Marrit Fledderus (38,62) genoegen moest nemen met de twaalfde plaats.