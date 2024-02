Laatste kroonprins van Italië overleden

Vittorio Emanuele di Savoia, de laatste kroonprins van Italië, is op 86 jarige-leeftijd overleden. De prins overleed vandaag in het Zwitserse Genève, meldt het Italiaanse koningshuis. Hij was de zoon van de laatste Italiaanse koning, Umberto II. Die werd in 1946 gedwongen om af te treden.

Zijn opa Vittorio Emanuele III trad in 1946 af in een poging om het koningshuis te redden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog had de oud-koning het fascistische regime van Benito Mussolini gesteund, en veel Italianen waren als gevolg daarvan het vertrouwen in de adel verloren. Diens zoon Umberto II was slechts 34 dagen koning toen er in een referendum werd gestemd om het koningshuis af te schaffen. Leden van de koninklijke familie werden verbannen uit het land.

De toen 9-jarige Emanuele vertrok met zijn familie naar Zwitserland. Daar heeft hij jarenlang gevochten tegen het verbod voor mannelijke leden van het koningshuis om naar Italië terug te keren. Nadat deze wet werd geschrapt, keerde hij in 2002 voor het eerst sinds zijn verbanning weer terug.

Rechtszaken

Emanuele heeft veel schandalen op zijn naam staan. In 1978 werd hij beschuldigd van het doden van een 19-jarige Duitser, Dirk Hamer, op een boot op Corsica. Emanuele had daar ruzie met vakantiegangers, tijdens de ruzie ging zijn geweer af.

De kogel raakte Hamer, die benedendeks aan het slapen was. Hij overleed een aantal maanden later aan zijn verwondingen. Emanuele werd vrijgesproken voor zijn dood, maar kreeg een voorwaardelijke straf wegens illegaal wapenbezit.

In 2006 werd hij in de Italiaanse stad Potenza gearresteerd. Hij werd beschuldigd van afpersing en zou betrokken zijn geweest bij prostitutie. Later werd hij ook hier van vrijgesproken.

In de cel van Potenza zou hij in een video aan een celgenoot hebben verteld hoe hij de Franse rechters om de tuin had geleid in de Hamer-zaak. Emanuele zei later dat die video nep was.