Stolz wint ook 1.500 meter bij wereldbeker in Quebec, lucratief weekend voor Ning

Later vanavond komt Stolz nog in actie op de 500 meter. Ook op die afstand is de jonge Amerikaan favoriet. Vorige week won hij in Salt Lake City op één dag zowel de 1.500 als de 500 meter.

Jordan Stolz is ook bij de laatste wereldbeker van het schaatsseizoen niet te stoppen. Twee weken voor de WK afstanden snelde de 19-jarige Amerikaan in Quebec naar de winst op de 1.500 meter. De Nederlanders Wesly Dijs en Thomas Krol kwamen een halve seconde tekort voor het podium.

De wereldbeker in Quebec is het hele weekend live te volgen bij de NOS, op televisie (NPO 3) of via deze stream .

Hoewel het voor Stolz zijn derde wereldbekerzege van het seizoen was op de 1.500 meter, greep hij naast de eindzege in het wereldbekerklassement. Die eer - en geldprijs van bijna 15.000 euro - was weggelegd voor Zhongyan Ning, die tweede werd op 0,78 seconde van Stolz.

De Chinees won dit seizoen geen enkele 1.500 meter, maar reed in tegenstelling tot Stolz wel alle wereldbekers. Voor Ning is het zo een lucratief weekend, want hij won gisteren ook al het klassement over 1.000 meter - ook zonder een wereldbeker te winnen.

Baanrecord Stolz, Dijs vijfde

Stolz was in zijn rit gekoppeld aan Ning. De Amerikaan startte uitstekend en kon op de eerste kruising profiteren van de Chinees. In de tussenronde was Ning sneller, maar Stolz had een beter eindschot en schaatste met 1.44,01 het baanrecord in het pas tweeënhalf jaar oude ijsstadion van Quebec uit de boeken.

De Canadees Connor Howe reed naar het brons, maar was wel 1,72 seconde trager dan Stolz.

Wesly Dijs, vorige week in Salt Lake nog goed voor brons, strandde met 1.46,25 op de vijfde plaats.