Stolz herhaalt kunststukje in Quebec: Amerikaan wint na de 1.500 ook de 500 meter

Jordan Stolz is ook bij de laatste wereldbeker van het schaatsseizoen niet te stoppen. Twee weken voor de WK afstanden snelde de 19-jarige Amerikaan in Quebec naar de winst op de 1.500 meter. Een uurtje later pakte hij eveneens het goud op de 500 meter, precies zoals hij vorige week ook deed in Salt Lake City. Bijrol Nederlandse mannen De Nederlandse mannen speelden een bijrol in Quebec. Wesly Dijs en Thomas Krol kwamen op de schaatsmijl een halve seconde tekort voor het podium. Op de 500 meter kwam Janno Botman het dichtst in de buurt van de oppermachtige Amerikaan. Hij gaf 0,38 seconde toe op Stolz en werd vijfde. Vrijdag schreef Stolz, die vorige week op sensationele wijze het wereldrecord op de 1.000 meter uit de boeken reed, ook de kilometer al op zijn naam.

Kijk live bij de NOS De wereldbeker in Quebec is het hele weekend live te volgen bij de NOS, op televisie (NPO 3) of via deze stream.

Stolz won de 1.500 meter met een ruime marge, maar op de 500 meter waren de verschillen kleiner. Met het zuur van de schaatsmijl ongetwijfeld nog in zijn benen snelde de Amerikaan naar 34,51. Thuisfavoriet Laurent Dubreuil kwam met 34,59 dichtbij, maar de Canadees moest genoegen nemen met het zilver. De Japanner Yuma Murakami werd met 34,67 derde. Stefan Westenbroek, die zich samen met Botman en Jenning de Boo heeft geplaatst voor de WK afstanden, eindigde met 35,07 als elfde. Bekijk de reacties van Westenbroek en Dubreuil, die met zenuwen aan de start stond.

Zondag rijden de mannen nog een tweede 500 meter. In die laatste wereldbekerrace wordt het eindklassement beslist.

Op de 1.500 meter greep Stolz naast de eindzege in het wereldbekerklassement, ondanks dat het zijn derde wereldbekerzege van het seizoen was. Die eer - en geldprijs van bijna 15.000 euro - was weggelegd voor Zhongyan Ning, die tweede werd op 0,78 seconde van Stolz. De Chinees won dit seizoen geen enkele 1.500 meter, maar reed in tegenstelling tot Stolz wel alle wereldbekers. Voor Ning is het zo een lucratief weekend, want hij won gisteren ook al het klassement over 1.000 meter voor Stolz - ook zonder een wereldbeker te winnen. Baanrecord op 1.500 meter Stolz was in zijn rit gekoppeld aan Ning. De Amerikaan startte uitstekend en kon op de eerste kruising optimaal profiteren van de Chinees. In de tussenronde was Ning sneller, maar Stolz had een beter eindschot en schaatste met 1.44,01 het baanrecord in het pas tweeënhalf jaar oude ijsstadion uit de boeken. De Canadees Connor Howe reed naar het brons, maar was wel 1,72 seconde trager dan Stolz. Wesly Dijs, vorige week in Salt Lake nog goed voor brons, strandde met 1.46,25 op de vijfde plaats.

Wesly Dijs - Foto: ANP

Tweevoudig wereldkampioen Thomas Krol plaatste zich na een teleurstellend seizoen niet voor de WK afstanden, maar mocht in Quebec nog wel een keer een 1.500 meter rijden. Krol begon goed, maar in de laatste twee ronden liepen zijn rondetijden te snel op. Met 1.46,26 was hij een honderdste langzamer dan Dijs en eindigde hij als zesde. Is Krol volgend jaar nog profschaatser? "Ik heb gedaan wat ik kon, er zat niet meer in", reageerde Krol gelaten.

De reactie van Thomas Krol na de 1.500 meter bij de wereldbeker in Quebec. Na een teleurstellend seizoen rijst de vraag of Krol volgend jaar nog wel schaatser is, of zijn droom om piloot te worden gaat najagen. - NOS

Na het olympische seizoen 2021/2022 heeft Krol (31) geen wedstrijd meer gewonnen. Zijn droom om piloot te worden na zijn carrière heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken. Zijn contract bij Jumbo-Visma loopt af, waardoor de vraag rijst of Krol volgend jaar nog wel profschaatser is. "Het is geen geheim dat ik een heel grote vliegambitie heb. Maar ik heb ook de ambitie mijn olympische titel te verdedigen. Ik moet ook eerlijk zijn: ik rijd niet rond om zesde, achtste of negende te worden in de wereldbeker. Daar moet ik goed over nadenken. Ik houd alle opties open."

Veel Nederlanders afwezig Krol kreeg een kans omdat olympisch kampioen Kjeld Nuis zich na zijn valpartij van vorige week afmeldde voor het hele wereldbekerweekend. Patrick Roest, begin dit jaar nog goed voor EK-brons op de 1.500 meter, schaatst dit weekend ook niet in Quebec. Hij richt zich al op de WK afstanden. Tim Prins, die gisteren nog wel in actie kwam op de 1.000 meter, voelde zich niet fit en besloot om zaterdag de 1.500 meter eveneens niet te rijden. Jenning de Boo meldde zich vrijdag al met koorts af. WK afstanden over twee weken De schaatsers hopen snel weer fit te zijn zodat ze zich optimaal kunnen voorbereiden op de WK afstanden, die van 15 tot en met 18 februari aan de andere kant van Canada, in Calgary, worden verreden.