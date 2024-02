Wederom ontsnapt Ivoorkust: in 120ste minuut naar halve finale Afrika Cup

Ivoorkust heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Afrika Cup. In een enerverende wedstrijd won het gastland door een doelpunt van invaller Oumar Diakité met 2-1 van Mali. Zijn goal viel in de 120ste minuut, nadat Ivoorkust een achterstand in de 90ste minuut had goedgemaakt.

Bij het vieren van zijn winnende treffer trok de 20-jarige Diakité, die al een gele kaart had ontvangen, zijn shirt uit. Betraand realiseerde Diakité zich dat hij daardoor de halve finale zal missen: rood.

Ivoorkust treft Congo in de halve eindstrijd. In de andere halve finale speelt Nigeria tegen de winnaar van het duel tussen Kaapverdië en Zuid-Afrika, dat momenteel afgewerkt wordt.

Hectiek in DNA

Hectiek zit tijdens deze editie van de Afrika Cup in het DNA van Ivoorkust. De tweevoudig winnaar plaatste zich na dagenlang afwachten ternauwernood voor de knock-outfase als één van de beste nummers drie van de groepsfase.

De Ivoriaanse bond wachtte dat niet af en had toenmalig bondscoach Jean-Louis Gasset al ontslagen, na een grote nederlaag tegen Equatoriaal-Guinea. In de achtste finale tegen titelhouder Senegal won Ivoorkust vervolgens na strafschoppen. Het had de gelijkmaker in de 86ste minuut gemaakt uit een penalty.

Interim-coach

Door het tussentijdse vertrek van Gasset promoveerde assistent-trainer Emerse Faé tot interim-coach. De 40-jarige Faé zag zaterdag hoe zijn ploeg maar geen vat kreeg op het stugge Mali.

Vlak voor rust moest de Ivoriaan Odilon Kossounou na twee keer geel al gaan douchen. In de 71ste minuut profiteerde Mali van het overtal.

Mali had in de zeventiende minuut de kans om op voorsprong te komen, maar Adama Traoré miste een strafschop. De openingstreffer kwam er in de 71ste minuut alsnog. Nene Dorgeles ontving de bal op twintig meter van het doel, omzeilde een verdediger, legde de bal nog wat beter klaar en schoot met een krul in de kruising. Keeper Yahia Fofana kon weinig anders dan toekijken.