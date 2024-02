Keeper held van Zuid-Afrika tegen Kaapverdië, gastland Ivoorkust ontsnapt op Afrika Cup

Het sprookje van het Rotterdams getint Kaapverdië op de Afrika Cup is voorbij. In de kwartfinale tegen Zuid-Afrika (0-0) verloren de Kaapverdianen na het nemen van strafschoppen. De Zuid-Afrikaanse doelman Ronwen Williams groeide in Yamoussoukro uit tot de held van Bafana Bafana door vier van de vijf strafschoppen te stoppen. Eerder op zaterdag voegde ook gastland Ivoorkust zich bij de laatste vier. In een enerverende wedstrijd in Bouaké wonnen de Ivorianen door een doelpunt van invaller Oumar Diakité in de slotminuut van de verlenging met 2-1 van Mali. Pas in de 90ste minuut van de reguliere speeltijd had Ivoorkust een verlenging afgedwongen. Kaapverdië bereikte eerder alleen bij de eerste deelname aan de Afrika Cup in 2013 de laatste acht en de Blauwe Haaien wilden in Ivoorkust geschiedenis schrijven. Met Rotterdammers Jamiro Monteiro en Garry Rodrigues in de basis en de broers Laros en Deroy Duarte op de bank had Kaapverdië de beste kansen.

Rodrigues was dicht bij een goal en in blessuretijd tikte Williams via de lat de bal van Gilson Tavares uit het doel. In de verlenging voorkwam de Kaapverdiaanse doelman Vozinha twee keer op knappe wijze een Zuid-Afrikaans doelpunt. In de strafschoppenserie dook de Zuid-Afrikaanse keeper Williams de schoten van Bébé, Willy Semedo, de ingevallen FC Groningen-speler Laros Duarte en Patrick Andrade prachtig uit de hoek. Ook Zuid-Afrika miste twee keer, maar Teboho Mokoena en Mothobi Mvala scoorden wel. Hectiek als rode draad Hectiek is de rode draad op deze editie van de Afrika Cup bij Ivoorkust. De tweevoudig winnaar plaatste zich na dagenlang afwachten ternauwernood voor de knock-outfase als één van de beste nummers drie van de groepsfase.

Afbeelding ter illustratie - Foto: AFP

De Ivoriaanse bond wachtte dat niet af en had toenmalig bondscoach Jean-Louis Gasset al ontslagen, na een grote nederlaag tegen Equatoriaal-Guinea. In de achtste finale tegen titelhouder Senegal won Ivoorkust vervolgens na strafschoppen. Het had de gelijkmaker in de 86ste minuut gemaakt uit een penalty. Interim-coach Door het tussentijdse vertrek van Gasset promoveerde assistent-trainer Emerse Faé tot interim-coach. De 40-jarige Faé zag zaterdag hoe zijn ploeg maar geen vat kreeg op het stugge Mali. Vlak voor rust moest de Ivoriaan Odilon Kossounou na twee keer geel al gaan douchen. In de 71ste minuut profiteerde Mali van het overtal door een fraaie treffer van Nene Dorgeles.

Nene Dorgeles viert zijn openingstreffer tegen Ivoorkust met zijn teamgenoten - Foto: AFP

Mali probeerde het achterin vervolgens op slot te houden, maar net als in de achtste finale toonde Ivoorkust veerkracht. Lang zocht het naar de gelijkmaker en die viel in de 90ste minuut via invaller Simon Adingra. Zo kon Ivoorkust zich opmaken voor de tweede verlenging op rij, waarin het via Sébastien Haller bijna op voorsprong kwam. De oud-Ajacied kopte een voorzet van dichtbij hard op de lat. Lés Éléphants hadden het restant van de verlenging onder controle en dat werd in de 120ste minuut beloond met de winnende treffer. Met een subtiel hakje tikte Diakité een schot van Fofana in het doel.

Ivoorkust viert de gelijkmaker tegen Mali - Foto: EPA