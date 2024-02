'Duel der nieuwe doelmannen' tussen Fortuna en Heerenveen eindigt in 3-3

Fortuna Sittard en sc Heerenveen hebben in een spectaculaire eredivisieduel met 3-3 gelijkgespeeld. De Friezen waren voor rust heer en meester, maar Fortuna knokte zich na rust terug in de wedstrijd. Zowel Luuk Brouwers als Alen Halilovic scoorde twee keer. De gelijkmaker viel uiteindelijk na een foutje van Heerenveen-doelman Mickey van der Hart, de vervanger van voormalig Oranje-doelman Andries Noppert.

Keeperskwesties Op voorhand waren alle ogen in Limburg gericht op de keepers: zij die aan de wedstrijd begonnen en zij die op de bank zaten. De meest besproken wissel was die van Heerenveen-doelman Andries Noppert, die na een reeks aan blunders zijn basisplek moest afstaan aan Mickey van der Hart. Maar ook aan Fortuna-zijde zagen we een andere doelman. Na het winterse vertrek van Ivor Pandur (Hull City) kreeg aanvankelijk Luuk Koopmans de kans, maar tegen Heerenveen was het Michael Verrips die onder de lat stond.

De laatste onderscheidde zich in de beginfase met een knappe redding op een poeier van Luuk Brouwers en een nog knappere reflex op een inzet van Pelle van Amersfoort. Even later was Verrips echter kansloos op een inzet van Osame Sahraoui Ondanks een miljoenenbod deze winter bleef de Noorse dribbelaar in Friesland en dat beloonde hij met de openingstreffer. Na een onbedoelde een-twee met Simon Olsson en een snelle draai om zijn as schoot Sahraoui door de benen van Rodrigo Guth raak. Verwoestend De tweede van Heerenveen volgde niet veel later. Brouwers kreeg een afgeslagen voorzet bij toeval voor de voeten en haalde vanaf de rand van de zestien verwoestend en vooral doeltreffend uit. Fortuna stelde daar voor rust weinig tegenover, al raakte de van Dinamo Kiev gehuurde Justin Lonwijk na een knappe Fortuna-aanval nog wel de lat.

Na rust kwam Fortuna een stuk beter uit de kleedkamer en leek de aansluitingstreffer te maken toen een uithaal van invaller Oratmangoen vlak voor het doel door Kaj Sierhuis van richting werd veranderd. Voor Van der Hart was dat de kans om zich te onderscheiden met een prachtige reflex en dat nog wel in de stad waar zijn opa en oud-international Cor van der Hart ooit successen vierde met Fortuna '54. Comeback Fortuna Even later had Van der Hart de mogelijkheid om het helemaal zijn avond te laten worden, toen Alen Halilovic een strafschop mocht nemen na een lichte overtreding op Lonwijk. Halilovic had lak aan het heldenverhaal van Van der Hart en schoot onberispelijk binnen.

Sterker, drie minuten later stond het zelfs 2-2 via Guth. Heerenveen leek rijp voor de sloop, maar na een prachtige aanval over vele schijven schoot Brouwers de Friezen uit het niets weer op voorsprong: 3-2. Daar bleef het ook niet bij: een Fortuna-corner werd door Van der Hart bijzonder matig verwerkt en viel pardoes voor de voeten van Halilovic, die voor 3-3 zorgde.