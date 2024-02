Politie rolt drugslab in Drenthe op, vijf verdachten aangehouden

De politie heeft in een pand in Veeningen bij Hoogeveen een drugslab aangetroffen. In het pand aan het Fort stonden goederen en vaten die gebruikt kunnen worden bij de productie van synthetische drugs, schrijft RTV Drenthe.

De politie viel rond 02.30 uur het pand binnen. Vier mensen zijn in de omgeving aangehouden. Het gaat om een 48-jarige vrouw uit de gemeente De Wolden, een 61-jarige Amsterdammer en twee mannen van 30 en 26 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats.

In het onderzoek is later nog een 18-jarige man uit Utrecht aangehouden, maar zijn verband met het aangetroffen drugslab wordt nog onderzocht.

Het drugslab wordt ontmanteld door de Landelijke Faciliteit Ontmantelen. Die afdeling van de politie is gespecialiseerd in het werken met gevaarlijke stoffen zoals chemicaliën.