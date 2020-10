Andere Tijden: Ajax-Liverpool, het voetbalsprookje in de mist

In 2006 maakte Andere Tijden een reportage over die beroemde wedstrijd.

Met Ajax-Liverpool vanavond in de Johan Cruijff Arena herleeft de herinnering aan een van de meest memorabele Europa Cup-wedstrijden in de geschiedenis van de Amsterdammers.

Al voor de aftrap hing een dikke witte nevel in het Olympisch Stadion. Maar het was juist Liverpool, de regerend kampioen van Engeland, dat erop aandrong te spelen. Ook Ajax wilde voetballen, aangezien het stadion uitverkocht was en de verwachtingen hooggespannen waren.

Ajax-Liverpool bij de NOS

