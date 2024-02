Explosie Rotterdam mogelijk veroorzaakt door drugslab, man (34) aangehouden

De dodelijke explosie die maandagavond een wooncomplex in Rotterdam verwoestte, is mogelijk veroorzaakt door een drugslab, meldt de politie. In het puin zijn verschillende attributen gevonden die gebruikt kunnen worden bij de productie van verdovende middelen.

De politie heeft een 34-jarige Rotterdammer aangehouden die verdacht wordt van het maken van drugs. Zijn precieze rol bij de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Eerder deze week zagen journalisten al dat er jerrycans met aceton en zoutzuur tussen het puin vandaan werden gehaald. Die stoffen kunnen worden gebruikt bij de productie van drugs.

