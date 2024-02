Bol razendsnel bij opening indoorseizoen: toptijd op 400, record op 200 meter

Vorig jaar liep Bol de mondiale toptijd (49,26) bij het Nederlands kampioenschap in Apeldoorn, waar ze het 41 jaar oude wereldrecord (49,59) van Jarmila Kratochvilová uit de boeken schrapte.

Dat was slechts de opmaat naar een seizoen waarin ze twee Europese en twee wereldtitels pakte. Bovendien werd ze in eigen land verkozen tot Sportvrouw van het jaar en werd ze Europees atlete van het jaar.

In Metz was Bol veel sneller dan de concurrentie. Ze won voor Andrea Miklos uit Roemenië, die tot 51,41 kwam. Lieke Klaver won de B-finale in 51,33, een fractie sneller dan de nummer twee in de A-finale.