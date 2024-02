Voor drugssmokkel gezochte Nederlander opgepakt in Turkije

In Turkije is een Nederlander opgepakt in een groot drugsonderzoek. Rawi Q. wordt ervan verdacht een organisatie te leiden die tonnen cocaïne naar Nederland heeft gesmokkeld. Hij wordt ook in Nederland gezocht.

Q. werd in Istanbul aangehouden tijdens een politieactie onder naam Kartel-5, meldt de Turkse minister Ali Yerlikaya van Binnenlandse Zaken op X. In totaal werd volgens de minister zes ton drugs per schip naar Nederland gebracht door de organisatie van Q.

Volgens Turkse media zou hij ook speedboten voor de drugssmokkel en transporten per vliegtuig hebben geregeld. Bovendien zou de politie hebben vastgesteld dat hij de opslag van de drugs organiseerde, en betrokken was bij de financiering van de operatie.

Internationaal gesignaleerd

Rawi Q. komt uit Almere. Hij stond internationaal gesignaleerd via Interpol. In het verleden is hij in Nederland veroordeeld voor een witwaszaak. Daarvoor kreeg hij een taakstraf. Het Nederlandse Openbaar Ministerie bevestigt dat hij verdachte is in een drugsonderzoek.

De advocaat van Q., Gerald Roethof, kan niets over de verdenkingen zeggen. "We hebben nog geen stukken. Zonder dossier kan ik inhoudelijk enkel zeggen dat ik deze beschuldiging niet kan plaatsen."

Minister Yerlikaya verklaarde op X dat Turkije onverzettelijk is in de strijd tegen de georganiseerde misdaad en drugshandel. "Ongeacht de hoeveelheid feiten waarvoor ze worden gezocht, we zullen internationale georganiseerde misdaadgroepen en drugshandelaren niet laten ademen. We zullen ze een voor een opsluiten", aldus de minister.