Grote belangstelling voor uitvaart slachtoffer explosie Rotterdam

Onder grote belangstelling is vanmiddag Kamran Khan (42) begraven. Hij was een van de drie personen die omkwam bij de explosie en brand in Rotterdam Zuid afgelopen maandag.

"Ik had veel liever nu samen met hem onze herinneringen opgehaald, dan op deze manier herinneringen over hem", zei zijn beste vriend Afzal Khan bij het afscheid.

Kamran Khan had zijn loods in een ruimte naast het bedrijfspand waar de ontploffing was, meldt de regionale omroep Rijnmond. Op het moment van de explosie zat hij in een videogesprek met een klant. In de ruimte waar de explosie was, vielen twee doden.

Rust gevonden

Een dag na de explosie klommen familieleden van Khan over het hek dat de politie om de ravage heen had gezet. Hoewel bergingswerkers nog niet naar binnen mochten wegens instortingsgevaar, wisten de nabestaanden daarbij zijn lichaam te vinden.

"Ik ben opgelucht dat hij zijn rust heeft gevonden", aldus een andere vriend bij de begrafenis op de Zuiderbegraafplaats. "Dat is belangrijk bij ons in de islam, dat je lichaam zo snel mogelijk wordt begraven. Ik voel me ook verslagen. Het zijn hele moeilijke dagen, maar ik ben ook blij dat we met een hechte Pakistaanse gemeenschap hem op eigen initiatief uit het puin konden halen."

De vriend begrijpt dat de hulpdiensten hun werk deden en daarom moesten wachten op toestemming voordat ze het ingestorte gebouw konden doorzoeken. "Hier is het altijd eerst je eigen veiligheid. Dat is bij ons minder, wij moeten altijd helpen, ook al brengt het je eigen leven in gevaar", stelt hij. "Het liefst waren we de eerste dag al naar binnen gegaan."

Uit het buitenland

"Iedereen kon hem wat vragen, hij zou altijd helpen", aldus de vriend. "Dat zie je ook aan hoeveel mensen er zijn gekomen. Niet alleen Pakistanen, ook Turkse en Marokkaanse jongens. Er zijn mensen uit het buitenland vandaag hierheen gekomen, uit Frankrijk, Duitsland, België en Engeland."

Een andere bezoeker van de uitvaart omschrijft de sfeer tijdens het afscheid als 'vredig en mooi'. "Het voelde heel natuurlijk", stelt hij. "Op het moment dat hij begraven werd, begon het te regenen. Bij ons is dat een zegen."