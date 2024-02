De Jong krijgt na afmelding alsnog wildcard voor ABN Amro-tennistoernooi

Voor De Jong, nu de nummer 139 van de wereld, is het belangrijk om in Rotterdam in actie te kunnen komen, vertelt hij. "De top-50 doet hier mee, ik sta 139ste. Je komt niet zomaar in zo'n toernooi. Het is ook een prachtig podium, het hoogste wat Nederland te bieden heeft."

"Dit is een prachtig bericht dat ik kreeg", zegt een trotse Jesper de Jong. "Hier ben ik heel dankbaar voor. Toen ik dit bericht kreeg schreeuwde ik het uit, ik ben echt heel blij. Ik had er eigenlijk niet meer op gerekend."

Jesper de Jong krijgt een wildcard voor het ABN Amro-tennistoernooi. Het 23-jarige talent neemt de wildcard over van de Serviër Hamad Medjedovic, die zich heeft afgemeld. De jonge tennisser is heel erg blij. - NOS

Met De Jong, Tallon Griekspoor (ATP-29) en Botic van de Zandschulp (ATP-63) komen er nu drie Nederlanders in actie bij het toernooi dat volgende week maandag in Rotterdam begint.

"Het was al onze bedoeling om hem de wildcard te geven, maar we moesten afwachten of hij beschikbaar kwam. Nu dat het geval is, vinden we het mooi dat we niet twee, maar drie Nederlandse spelers in het hoofdtoernooi in actie zullen zien", zegt toernooidirecteur Richard Krajicek.

Voor het 23-jarige talent is het een mooie kans om zijn kwaliteiten te laten zien in eigen land, nadat hij vorige maand bij zijn eerste grandslamtoernooi de tweede ronde wist te bereiken van de Australian Open. Daar moest hij zijn meerdere erkennen in de uiteindelijke winnaar van het toernooi, de Italiaan Jannik Sinner.

Zes spelers uit de top tien

De Jong komt op het ABN Amro-toernooi wederom Jannik Sinner tegen. Krajicek heeft het voor elkaar gekregen om de winnaar van de Australian Open en nog vijf andere spelers uit de top tien van de wereld te strikken.

Zo komen Daniil Medvedev, Andrej Roeblev, Holger Rune en Felix Auger-Aliassime in actie. Daarnaast heeft ook Gaël Monfils, de winnaar van het toernooi in 2019 en 2020, een wildcard gekregen.