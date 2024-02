Dodental bosbranden Chili loopt op, noodtoestand en uitgaansverbod van kracht

De Chileense president Gabriel Boric heeft de noodtoestand en een uitgaansverbod uitgeroepen in de regio Valparaiso, zo'n 85 kilometer ten westen van de hoofdstad Santiago. Daar woeden in de bergen hevige bosbranden.

Chileense autoriteiten melden dat er minstens negentien doden zijn gevallen. Duizenden hectare bos zijn verwoest en in verschillende kustplaatsen zijn wijken in de as gelegd.

Er zijn tot nu toe negentien helikopters en 450 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er drie schuilplekken opgezet in de omgeving voor bewoners.

Uitgaansverbod

Gisteren riep Boric al de noodtoestand uit in de kuststreek in het midden van Chili. Hiermee wil hij meer ruimte geven aan de hulpdiensten. "Alle troepen worden ingezet in de strijd tegen bosbranden", schrijft hij. Volgens Boric worden de hulpwerkzaamheden bemoeilijkt door de extreme hitte en de wind.

Nu is daar een plaatselijk uitgaansverbod bij gekomen. Dat betekent dat inwoners hun huis tussen 08.00 uur en 12.00 uur niet meer uit mogen. De Chileense autoriteiten willen dat de wegen zo vrij mogelijk blijven voor cruciale hulpdiensten en evacuaties.

Er zijn al meerdere oproepen geweest aan inwoners van verschillende wijken in de omgeving om te evacueren, maar velen willen hun huis niet verlaten uit angst voor plunderingen. De regering stuurt het leger om de rust in het gebied te bewaren.

Aangesticht

Gistermiddag ontstonden er plotseling branden op verschillende plekken in een natuurpark ten zuidoosten van Valparaiso. De Chileense minister van Binnenlandse Zaken, Carolina Tohá, vermoedt dat deze branden zijn aangestoken.

Dit zijn beelden van de branden: