Oud-PSV'er Branthwaite kopt Everton in extremis naast Spurs, spektakel in Newcastle

Het punt kan belangrijk zijn voor Everton in de strijd tegen degradatie. De club uit Liverpool heeft dit seizoen een straf van tien punten in mindering gekregen vanwege het overtreden van de financiële regels, de zwaarste straf ooit voor een Premier League-team.

Jarrad Branthwaite heeft Everton in extremis aan een belangrijk punt geholpen in de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. De oud-PSV'er kopte zijn ploeg in de 94ste minuut langszij: 2-2.

Al na vier minuten keek Everton tegen een achterstand aan door een doelpunt van Richarlison, die een lage voorzet van Destiny Udogie fraai in de bovenhoek schoot. Via Jack Harrison kwam het in de dertigste minuut op gelijke hoogte.

Everton kwam vlak voor rust weer op achterstand. Opnieuw scoorde Richarlison namens de bezoekers. De 26-jarige spits speelde jarenlang in het shirt van Everton en juichte niet bij zijn doelpunten.

IJzersterk

In de tweede helft zocht Everton nadrukkelijk naar de gelijkmaker, maar het stuitte telkens op een uitblinkende Micky van de Ven. De 22-jarige verdediger van Tottenham is ijzersterk en is moeilijk te kloppen, zowel in de lucht als in een-op-een-duels.

In de 94ste minuut lukte Everton het dan toch om een gaatje te vinden in de vijandelijke defensie. Oud-PSV-huurling Branthwaite kopte een vrije trap achter doelman Guglielmo Vicario.

Barnes redt punt Newcastle in spektakelstuk

De toeschouwers op St James' Park kregen een enerverende confrontatie tussen Newcastle United en Luton Town voorgeschoteld: 4-4. Sean Longstaff zette de thuisploeg op voorsprong, Gabriel Osho maakte gelijk, Longstaff scoorde weer en Ross Barkley zorgde voor de 2-2 ruststand.

In de tweede helft kwam Luton via Carlton Morris (penalty) en Elijah Adebayo op een 2-4 voorsprong en had Newcastle, met Sven Botman in de basis, nog een klein half uur om een nederlaag te voorkomen.